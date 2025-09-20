Європейський тиждень мобільності: що змінилося в Іршаві після приєднання до руху

Покращувати велосипедну та пішохідну інфраструктуру, мотивувати менше користуватися автомобілями та пропагувати ідею здорового способу життя. Такі цілі Європейського тижня мобільності, який цьогоріч триває в Ужгороді та Іршаві з 16 по 22 вересня. Упродовж тижня мешканці громад беруть участь у десятках різних тематичних заходів — велопробігах, змаганнях, лекціях, піших екскурсіях.

На велосипеди пересіли, а велопарковок не було…

“Ми проводимо різні заходи, співпрацюємо зі школами в цьому напрямку, навчаємо, що використання приватних автомобілів потрібно зменшувати. Торік, наприклад, на годину перекривали автомобільний рух у центрі міста”, — розповідає Varosh Віра Глушко, місцева координаторка ЄТМ, головна спеціалістка відділу економічного розвитку та інвестицій Іршавської міської ради. Каже: Європейський тиждень мобільності в громаді проводять уже третій рік поспіль.

Проведення ЄТМ має практичні результати для громади. Наприклад, зараз тут хочуть встановити велопарковки біля шкіл.

“Торік проводили акцію “До школи — на велосипеді”. До школи всі доїхали успішно — і діти, і вчителі — а от велопарковок або не вистачає, або немає зовсім… Тож проблему описала у проєкті до Громадського бюджету, його підтримали голосами мешканці, але через ряд об’єктивних причин заплановані велопарковки поки не встановлені. Дуже хотілося до Тижня мобільності, але вони точно будуть!”, — переконує Віра Глушко.

Жінка каже, що саме навчальні заклади громади долучаються найактивніше. Зважаючи на успішний досвід минулих років, Іршавська громада подалася на конкурс від Угоди мерів і разом ще з трьома іншими українськими громадами отримала фінансову підтримку від проєкту Covenant of Mayors – East на організацію заходів сталої мобільності.

“Завдяки цьому ми закупили браслети-світловідбивачі, а також канцтовари для проведення заходів з Плану ЄТМ. З місцевого бюджету незабаром у заклади освіти буде закуплено навчально-ігрові комплекти “Дорожні знаки”. Все для того, аби школярі активніше та безпечніше користувалися екологічними транспортними засобами і несли цю культуру далі”, — пояснює Віра Глушко.

За словами пані Віри, проведення Європейського тижня мобільності передбачене у стратегії розвитку Іршавської громади. А до практичних результатів ЄТМ, жінка відносить й розширення уявлення населення громади про те, що таке “мобільність”:

“Як мінімум, ми у громаді почали говорити про те, що мобільність — це не лише про їзду на велосипедах, але й про економію ресурсів, збереження енергії та піклування про здоров’я. Кожного ЄТМ проходить безплатне замірювання артеріального тиску й рівня цукру у крові по громаді. Чи є зміна поведінки — важко сказати, потрібно зробити соцопитування. Але вірю, що кожен наш крок цьому сприяє, найперше, серед молоді”.

Загалом, до Європейського тижня мобільності залучена не тільки Іршава, а й села громади. Долучилися Ільницький, Осійський, Загатянський, Чорнопотіцький, Брідський, Дубрівський старостинські округи, Собатино, Лоза та, звісно, Іршава (МЦПО під супроводом І.І.Терпая).

Європейський тиждень мобільності

Європейський тиждень мобільності (ЄТМ) – це міжнародний рух, спрямований на покращення середовища й умов життя у громаді шляхом вдосконалення інфраструктури для пішоходів та велосипедистів. Також покращують умови роботи громадського транспорту, безпеки руху, просування ідеї здорових способів пересування.

Загалом в Україні 7 міст долучились до цього руху, вони намагаються розвивати простори без автомобілів. Як пояснила Varosh директорка ГО “ФОРЗА” Леся Лойко, ймовірно, заходи до тижня мобільності проходять і в інших містах, просто не всі офіційно реєструються на сайті.

Для того, щоб провести ЄТМ, потрібен цілий спектр заходів, які формують велосипедну та пішохідну інфраструктуру, “заспокоюють” дорожній рух, роблять доступнішим транспорт, планують сталу мобільність, управляють попитом та інформують громадськість про екологічно збалансоване використання транспортних засобів. А останній день ЄТМ — 22 вересня — це “День без авто” і це чудова нагода поекспериментувати з новими схемами руху чи екологічним транспортом.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Галина Гичка, Varosh

Фото зі сторінки Іршавської міської ради

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.