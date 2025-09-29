Єврокомісарка Марта Кос відвідала Закарпаття: обговорювали вступ України до ЄС та права нацменшин

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос приїхала в Україну. На брифінгу для преси високопосадовиця повідомила, що ЄС рекордно швидко завершив скринінг українського законодавства і тепер “знають, як рухатися далі”:

“Сьогодні ми завершили процес скринінгу законодавства України, порівнювали з законодавством ЄС. Менше ніж за один рік пройшли понад 100 тис. сторінок законодавства. Тепер ми знаємо, що нам робити і як рухатися далі”.

Вона додала, що вже післязавтра ці питання будуть обговорювати у Києві.

В Ужгороді Марта Кос відвідала Ужгородський ліцей імені Дойко Габора з угорською мовою навчання та Ужгородський ліцей №4 зі словацькою мовою навчання. Єврокомісарка підкреслила, що дотримання прав національних спільнот є одним із пріоритетів у процесі євроінтеграції:

“Питання дотримання прав нацспільнот входять до першого кластеру переговорів. Україна вже виконала значну частину домашньої роботи. Зараз потрібно запровадити план дій щодо національних меншин, і ЄС готовий допомагати у цьому”.

Вона також висловила сподівання, що найближчим часом Європейська Рада дасть “зелене світло” для відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України до ЄС.

“Ми вперше проводимо перемовини про вступ країни до ЄС у той час, коли ця країна перебуває у стані повномасштабної війни. Хочу висловити своє захоплення вами, тим, що ви робите, та тим, як боретеся за свободу, мир, безпеку. Не тільки в Україні, але й у ЄС. Не може бути свободи й безпеки ЄС без безпечної і вільної країни як частини ЄС”.

Чому Марта Кос приїхала до України?

Марта Кос була призначена європейським комісаром з питань розширення Європейського Союзу 17 вересня 2024 року. Єврокомісарка буде в Україні три дні: після Закарпаття планує відвідати Львів та побачитися з урядовцями у Києві. Суспільне пише, що у межах візиту Марта Кос зустрінеться із представниками українського уряду й парламенту для обговорення програми реформ, регіональними представниками для обговорення реформ децентралізації, а також із представниками антикорупційних органів України — НАБУ, САП, ВАКС, БЕБ, НАЗК — щоб підкреслити важливість верховенства права та антикорупційних реформ на шляху України до вступу в ЄС.

