Євроколію на ділянці “Чоп-Ужгород” не встигають прокласти вчасно

Будівництво євроколії на ділянці “Чоп-Ужгород” не встигають завершать до кінця року, воно закінчиться до половини наступного. Про це заявив радник зі стратегічних питань Президента та член наглядової ради АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін під час заходу від ЕВА, передає УНН.

“Терміни реалізації більшості проєктів — незадовільні. Те, що в перший рік війни ми реалізовували за місяці, то тепер це потребує 12 місяців”, — сказав він, закликаючи Укрзалізницю пришвидшитись.

Нагадаємо, першу ланку рейкошпальної решітки нової євроколії між Чопом та Ужгородом уклали 11 квітня цього року. У жовтні Укрзалізниця повідомила, що будівництво євроколії перебуває в активній фазі, однак тепер стало зрозуміло, що роботи будуь виконані тільки до середини наступного року.

Після завершення робіт, між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF). Укрзалізниця отримала можливість реалізувати цей проєкт у результаті успішної участі в конкурсному відборі проєктів CEF у 2022 році.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото Укрзалізниці

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