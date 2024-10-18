Євроколію між Ужгородом та Чопом мають укласти до кінця року

Будівництво євроколії між Ужгородом та Чопом перебуває в активній фазі, повідомляють в “Укрзалізниці”. Наразі Укрзалізниця перекладає широку колію, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, де згодом також паралельно буде укладена євроколія.

Вже переклали 3,5 км колій з необхідних 8,3 км. Роботи планується завершити поточного року.

— Впродовж останнього року ми підготували всю базу для реалізації низки євроінтеграційних інфраструктурних проєктів. Зокрема, знайшли фінансування, розробили проєктно-кошторисну документацію, а деякі проєкти вже почали реалізовувати. Наймасштабнішим наразі є будівництво євроколії між Ужгородом та Чопом, — каже голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Нагадаємо, між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF). Укрзалізниця отримала можливість реалізувати цей проєкт у результаті успішної участі в конкурсному відборі проєктів CEF у 2022 році.

Першу ланку рейкошпальної решітки нової євроколії між Чопом та Ужгородом уклали 11 квітня цього року.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото Укрзалізниці

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