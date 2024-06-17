Євро-2024: збірна України зіграє свій перший матч, де можна дивитися трансляції

Збірна України з футболу зіграє свій перший матч на Євро-2024. На футбольному полі збірна України зустрінеться зі збірною Румунії.
У Німеччині триває Євро-2024: впродовж місяця, з 14 червня до 14 липня 24 національні збірні змагаються за звання найсильнішої команди Європи.
На турнірі представлена також і збірна України з футболу, яка зіграє 3 матчі. Українська команда зійдеться у футбольних поєдинках з командами Румунії, Словаччини та Бельгії.
Сьогодні, 17 червня збірна України зустрінеться на футбольному полі зі збірною Румунії. Як повідомляють в Українській Асоціації футболу, усі 26 футболістів команди потрапили до заявки на гру. Втім, як повідомив головний тренер збірної Сергій Ребров, через ушкодження точно не візьме участі в цій зустрічі Віталій Миколенко.
Онлайн-трансляцію матчів Євро-2024 в Україні здійснюють канали Суспільного Мовлення (у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ). Також ігри можна переглянути на стримінговому сервісі MEGOGO.
На стадії 1/8 фіналу та 1/4 Суспільне Мовлення транслює один матч щоденно. Також в ефірі будуть показані обидва півфінали та фінал.
До слова, пряма трансляція Євро-2024 доступна не лише у відео, але і в аудіоформаті. Ексклюзивно транслює матчі в Україні Радіо Промінь – на груповому етапі наживо будуть трансляції матчів збірної України.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото зі сторінки Української Асоціації футболу
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