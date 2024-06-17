Євро-2024: збірна України зіграє свій перший матч, де можна дивитися трансляції

Збірна України з футболу зіграє свій перший матч на Євро-2024. На футбольному полі збірна України зустрінеться зі збірною Румунії.

У Німеччині триває Євро-2024: впродовж місяця, з 14 червня до 14 липня 24 національні збірні змагаються за звання найсильнішої команди Європи.

На турнірі представлена також і збірна України з футболу, яка зіграє 3 матчі. Українська команда зійдеться у футбольних поєдинках з командами Румунії, Словаччини та Бельгії.

Сьогодні, 17 червня збірна України зустрінеться на футбольному полі зі збірною Румунії. Як повідомляють в Українській Асоціації футболу, усі 26 футболістів команди потрапили до заявки на гру. Втім, як повідомив головний тренер збірної Сергій Ребров, через ушкодження точно не візьме участі в цій зустрічі Віталій Миколенко.

Де дивитися трансляції футбольних матчів Євро-2024

Онлайн-трансляцію матчів Євро-2024 в Україні здійснюють канали Суспільного Мовлення (у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ). Також ігри можна переглянути на стримінговому сервісі MEGOGO.

На стадії 1/8 фіналу та 1/4 Суспільне Мовлення транслює один матч щоденно. Також в ефірі будуть показані обидва півфінали та фінал.

До слова, пряма трансляція Євро-2024 доступна не лише у відео, але і в аудіоформаті. Ексклюзивно транслює матчі в Україні Радіо Промінь – на груповому етапі наживо будуть трансляції матчів збірної України.

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Понеділок, 17 червня. 16:00. Румунія-Україна.

П’ятниця, 21 червня. 16:00. Словаччина-Україна.

Середа, 26 червня. 19:00. Україна-Бельгія.

Які матчі групового етапу Євро-2024 в цілому транслюватиме Суспільне

16 червня, 16:00. Угорщина – Швейцарія

16 червня, 19:00. Словенія – Данія

17 червня, 16:00. Румунія – Україна

18 червня, 19:00. Грузія – Туреччина

19 червня, 16:00. Хорватія – Албанія

20 червня, 16:00. Словенія – Сербія

21 червня, 16:00. Словаччина – Україна

22 червня, 16:00. Грузія – Чехія

23 червня, 22:00. Шотландія – Угорщина

24 червня, 22:00. Албанія – Іспанія

25 червня, 19:00. Австрія – Нідерланди

26 червня, 19:00. Україна – Бельгія.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Української Асоціації футболу

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