Євро-2024: Україна зустрічається зі Словаччиною. Де дивитися трансляцію

У п’ятницю, 21 червня, збірна України зіграє свою другу гру на футбольному чемпіонаті Євро-2024 зі Словаччиною.

Україна стартувала на Євро-2024 17 червня матчем з Румунією. Перша гра чемпіонату для збірної України завершилася поразкою з рахунком 0:3.

Тим часом, збірна Словаччини у грі з Бельгією вийшла переможницею, показавши результат за підсумком гри 1:0.

Напередодні зустрічі зі словацькими футболістами українська збірна провела передматчеве тренування, на якому були присутні близько 30-ти захисників «Азовсталі». Це воїни, що були в російському полоні та зазнали серйозних поранень, а зараз перебувають на реабілітації. На на матчі Євро-2024 захисники приїхали на запрошення УАФ, повідомляють в Українській Асоціації Футболу.

Де дивитися трансляції футбольних матчів Євро-2024

Матч між Україною та Словаччиною відбудеться сьогодні в німецькому Дюссельдорфі і розпочнеться о 16:00.

Онлайн-трансляцію матчів Євро-2024 в Україні здійснюють канали Суспільного Мовлення (у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ). Також ігри можна переглянути на стримінговому сервісі MEGOGO.

На стадії 1/8 фіналу та 1/4 Суспільне Мовлення транслює один матч щоденно. Також в ефірі будуть показані обидва півфінали та фінал.

До слова, пряма трансляція Євро-2024 доступна не лише у відео, але і в аудіоформаті. Ексклюзивно транслює матчі в Україні Радіо Промінь – на груповому етапі наживо будуть трансляції матчів збірної України.

Третю гру на Євро-2024 Україна зіграє 26 червня зі збірною Бельгії.

Які матчі групового етапу Євро-2024 в цілому транслюватиме Суспільне

21 червня, 16:00. Словаччина – Україна

22 червня, 16:00. Грузія – Чехія

23 червня, 22:00. Шотландія – Угорщина

24 червня, 22:00. Албанія – Іспанія

25 червня, 19:00. Австрія – Нідерланди

26 червня, 19:00. Україна – Бельгія.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Української Асоціації футболу

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