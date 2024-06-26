Євро-2024: Україна зустрічається з Бельгією. Де і коли дивитися матч

У середу, 26 червня, українська національна збірна знову виходить на футбольне поле на Євро-2024. На цей раз Україна зіграє матч із Бельгією.

Це буде третя гра національної збірної на головному турнірі Європи. Перший матч 17 червня Україна зіграла з Румунією, поступившись із рахунком 0:3.

Але вже в наступній грі зі збірною Словаччини українська команда виборола перемогу. Так, 2 голи у ворота суперників забили Микола Шапаренко та Роман Яремчук, забезпечивши рахунок на користь України 2:1.

Збірна Бельгії, проти якої нині гратимуть українці, у попередніх іграх словакам поступилися з рахунком 0:1, а в команди Румунії виграла з рахунком 2:0.

На матчі третього туру групового етапу Євро-2024 у квартеті Е Україна-Бельгія працюватиме англійська суддівська бригада, повідомляють в УЄФА.

Головним арбітром виступить 45-річний Ентоні Тейлор. На лініях йому допомагатимуть Гарі Бесвік та Адам Нанн. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме швед Гленн Нюберг.

За систему ВАА відповідатиме англієць Стюарт Атвелл, асистуватимуть йому співвітчизники Девід Кут та німець Марко Фрітц.

Де і коли дивитися матч Україна-Бельгія

Матч Україна-Бельгія розпочнеться о 19:00 на «Штутгарт-Арені» в Штутгарті.

Онлайн-трансляцію матчів Євро-2024 в Україні здійснюють канали Суспільного Мовлення (у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ). Також ігри можна переглянути на стримінговому сервісі MEGOGO.

На стадії 1/8 фіналу та 1/4 Суспільне Мовлення транслює один матч щоденно. Також в ефірі будуть показані обидва півфінали та фінал.

До слова, пряма трансляція Євро-2024 доступна не лише у відео, але і в аудіоформаті. Ексклюзивно транслює матчі в Україні Радіо Промінь – на груповому етапі наживо будуть трансляції матчів збірної України.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Української Асоціації футболу

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