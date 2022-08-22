“єВідрядження”: хто з чоловіків зможе виїжджати за кордон з 1 вересня

Уряд 19 серпня прийняв постанову, яка дозволить підприємцям з 1 вересня виїжджати за кордон у робочі відрядження тривалістю не довше 7 днів. Для мобільності бізнесу в умовах воєнного стану Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації розробили експериментальний проект «єВідрядження», — пояснили в Мінцифрі.

Поїхати у відрядження зможуть підприємці та представники компаній. Перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook пояснила, що у відрядження за кордон зможуть виїхати не більше 10 % від загальної кількості працівників, але не більше 10 осіб.

Для цього їм потрібно відповідати чітко визначеним критеріям:

– своєчасно подати податкову звітність;

– не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;

– виплачувати середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тис грн.

“Попередньо підприємець вноситиме 200 тисяч гривень застави на власний ескроу-рахунок в Ощадбанку. Ці гроші йому повернуть після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України”, — пояснила Юлія Свириденко.

В разі неповернення з відрядження заставу перерахують на потреби Міністерства оборони, а підприємство, за словами віцепрем’єрки, не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже діючі будуть скасовані.

Подавати заявки та отримувати дозволи можна через портал “Дія”.

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.