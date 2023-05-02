Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин запрацював у МВС

У МВС запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин і родичі цих людей можуть звертатися за витягом. Про це сьогодні, 2 травня заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

З його слів, офіційно підтверджено близько 23 тисячі осіб, які вважаються безвісти зниклими за особливих обставин – внаслідок воєнних дій.

Витяги з Єдиного реєстру надаватимуть представники Департаменту інформатизації МВС України. Для отримання документа потрібно звернутися до МВС (надіслати поштою за адресою м.Київ, вул. Богомольця, 10, Міністерство внутрішніх справ України, або на електронну скриньку pgmia@mvs.gov.ua) із власне запитом та копіями документів, що засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою особою.

«Цей реєстр є повністю захищеною базою даних. І доступ до нього будуть мати визначені посадовці: представники Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти, працівники Національної поліції та Департаменту інформатизації МВС України. Картки записів формуються на основі заяв, поданих родичами зниклих до Національної поліції. А верифікацію кожної особи здійснює безпосередньо Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти», – наголосив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

Varosh, за інформацією МВС України

Фото DW, ілюстративне

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