Єдиний реєстр домашніх тварин запускають в Україні: що це і чому він важливий

25 листопада стартував перший етап запуску Єдиного реєстру домашніх тварин в Україні.

Єдиний державний реєстр домашніх тварин – це державний реєстр на платформі Дія.Engine, де зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів: кличка та опис тварини, інформація про вакцинацію та біостерилізацію, контакти власників або утримувачів та інші суттєві для здоров’я тварини дані. Завдяки реєстру Мінагрополітики та Держпродспоживслужба збиратимуть та аналізуватимуть актуальні дані про чисельність домашніх тварин, стан їхнього здоров’я та вакцинації.

Єдиний державний реєстр домашніх тварин покликаний допомогти ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, гармонізувати українське законодавство із європейським у питанні поводження з тваринами, а також формувати культуру відповідальних власників, які належно піклуються про своїх улюбленців, повідомляють у Мінагрополітики.

З упровадження реєстру буде можливість вперше отримати реальні дані про кількість домашніх тварин і контролювати їх вакцинальний статус. Власники зможуть безпроблемно відновлювати документи на тварин в разі їх втрати. Реєстр має полегшити пошук зареєстрованих тварин, які загубилися, а після появи ветеринарного паспорта в дії – спростити подорожі з тваринами Україною, розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик.

Так, із запровадженням Реєстру видавати ветеринарно-санітарні паспорти державного зразка зможуть також і приватні ветеринарні клініки й лікарі, тоді як до цього часу таку послугу надають лише державні лікарні ветеринарної медицини.

У майбутньому також заплановано інтегрувати український реєстр з міжнародними базами даних.

Як впроваджуватимуть Єдиний реєстр державних тварин

Єдиний реєстр домашніх тварин запроваджуватимуть у 2 етапи. Зараз стартував перший етап, в межах якого відбувається реєстрація та авторизація ветеринарних клінік і лікарів, що долучаться до системи.

Для цього вони подають заявку до Держпродспоживслужби, заповнивши необхідну форму в кабінеті Реєстру. Держпродспоживслужба перевіряє дані у заяві впродовж 10 робочих днів, погоджує або відхиляє заяву та надсилає сповіщення про результат розгляду на електронну пошту заявника.

Після підтвердження авторизації керівник ветеринарного закладу зможе внести до Реєстру дані про ветеринарних лікарів, які безпосередньо реєструватимуть чотирилапих пацієнтів у Реєстрі. Після успішної авторизації ветеринарний заклад буде готовий розпочати реєстрацію домашніх тварин разом з офіційним стартом другого етапу запуску Реєстру – кампанії з реєстрації тварин.

За словами Дениса Башлика, другий етап запуску Реєстру, під час якого власники вже зможуть реєструвати тварин, має стартувати на початку 2025 року. Власники собак, котів та тхорів зможуть зареєструвати своїх улюбленців у Реєстрі домашніх тварин під час візиту до ветеринарного лікаря, авторизованого у Реєстрі. Реєстрація є безплатною та добровільною.

Інформація про ветеринарні заклади, які авторизуються у Реєстрі та будуть вповноважені реєструвати тварин, буде оприлюднена на Мапі ветклінік на Порталі для ветеринарних лікарів.

Коли кількість зареєстрованих у Реєстрі тварин сягне позначки у 100 тисяч, Міністерство цифрової трансформації розпочне інтеграцію Реєстру з Дією, після якої у додатку зареєстрованих власників з’явиться ветеринарний паспорт їх улюбленця.

Серед амбасадорів проєкту, які нині працюють у системі ветеринарної медицини – лікарі з кількох областей та міст України. Поміж них також і лікар ветеринарної медицини Андрій Кравченко, який приймає пацієнтів у приватній клініці в Ужгороді.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото ілюстративне

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