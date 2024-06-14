Відтепер три ключові музеї Ужгорода — Закарпатський краєзнавчий музей (замок), Ужгородський скансен та Художній музей ім.Й.Бокшая — можна відвідати з одним квитком. Систему “Єдиний квиток” сьогодні презентував в Ужгородському замку ініціатор ідеї — туроператор “Muse travel”.

— Вартість Єдиного квитка значно нижча, ніж би людина купувала окремо квитки в кожен музей, — пояснила Varosh директорка “Muse travel” Інеса Ізай. — За вартістю двох квитків турист тепер може відвідати три музеї. Це готове рішення дозвілля в Ужгороді. Крім того, маючи на руках Єдиний квиток у три музеї, людині важче буде проігнорувати таку можливість і вона, сподіваємось, таки відвідає їх усі.

Єдиний квиток можна буде придбати у всіх сувенірних крамничках Ужгорода, в готелях та в партнерських закладах. Коштуватиме він 230 грн, окремо ж придбати квитки коштуватиме 305 грн (100+130+75).

Наразі надрукували 1000 квитків і в “Muse travel” розглядають у майбутньому можливість створення Єдиного закарпатського квитка, який включатиме і інші цікаві локації.

— Першочергова мета квитка — привернути увагу туриста до нашої спадщини, — сказала Інеса Ізай. — Кожен музей зі свого боку показує історію Закарпаття. Замок і скансен знаходяться поряд, тому там люди їх відвідують за один візит, але Художній музей, на превеликий жаль, туристи не дуже відвідували. Тепер Єдиним квитком ми вирівняли всі три музеї і поставили в однакові умови.

Інеса Ізай розповіла: система Єдиного квитка діє в дуже багатьох європейських країнах, діє він також у Києві та у Львові.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Muse travel

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