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Ясінянська громада єдина з Закарпаття представляє свої проєкти на міжнародній конференції з відновлення у Берліні

12 Червня 2024 94

На Ukraine Recovery Conference 2024 Ясінянська громада представляє 2 проєкти: з будівництва школи у селі Кваси та реконструкції дитячого садочка у селищі Ясіня.

У Берліні триває міжнародна конференція з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference – URC2024. Захід об’єднав лідерів урядів низки країн, міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства з тим, щоби консолідувати сталу міжнародну підтримку для відновлення, відбудови, реформування та модернізації України.

Свої проєкти та напрямки розвитку на конференції представляє єдина громада з Закарпаття – Ясінянська.

«Наша найвисокогірніша громада в Україні стала однією з 15 щасливчиків, які мають можливість представляти свої проєкти окремим презентаційним стендом. Відбір здійснювався Міністерством відновлення України», – розповів у коментарі Varosh голова громади Андрій Делятинчук, який представляє громаду на заході.

На Ukraine Recovery Conference Ясінянська громада представляє 2 проєкти, зареєстровані в Єдиній цифровій системі DREAM. Йдеться про проєкт з будівництва нової коли у селі Кваси та реконструкцію дитячого садочка у селищі Ясіня.

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Зліва направо: Андрій Делятинчук, керівниця «Асоціації підприємств та підприємців Ясінянської долини» Ілона Морозюк, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Степан Штефуряк

«Попри статус крафтової столиці України, село Кваси наразі немає достойної школи, де б могли навчатися та розвиватися як наші дітки, так і дітки внутрішньо переміщених осіб. Щодо дитячого садочку в Ясінях, то наразі в ньому функціонує лише й корпус, інший перебуває в іншому стані. Тож ми хочемо його реконструювати із добудовою укриття, якого наразі в закладі немає, щоб забезпечити безпечне перебування дітей», – розповів Андрій Делятинчук.

Нині у діючій школі у Квасах діти вчаться у 2 зміни через нестачу потрібних приміщень. У школі навчається 412 учнів, а з нового навчального року їх кількість збільшиться на 40, адже сюди приїдуть здобувати освіту діти із сусіднього села. Аби забезпечити нормальний навчальний процес, у Квасах планують звести нову школу на 500 учнів. Загальний бюджет проєкту будівництва становить 169 млн грн.

Тим часом у Ясінях є гостра проблема влаштування дітей до дитсадків: 2 комунальних садочки, які тут працюють, переповнені. Розв’язати цю проблему місцева влада хоче, реконструювавши корпус одного із діючих дитсадків, який зараз є аварійнім стані та не функціонує за призначенням. Загальний кошторис проєкту становить 30 млн грн.

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Окрім 2 проєктів, на міжнародній конференції у Берліні Ясінянська громада представляє також 4 напрямки співпраці: у сфері енергоефективності зі впровадження альтернативних джерел енергії; у напрямок із розвитку туризму; розвиток сільського господарства та вівчарства і напрямок деревообробної галузі.

«Сподіваємося на цій конференції знайти нових партнерів та друзів, презентувати громаду і якомога більше про неї розповісти. Для нас це – унікальна можливість. Ми відкриті до співпраці, до нових партнерств та спільної реалізації наших проєктів», – сказав Андрій Делятинчук.

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Ясінянська громада представлена на конференції у Берліні окремим презентаційним стендом

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Ірини Сов’як та з Фейсбук-сторінки Андрія Делятинчука

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