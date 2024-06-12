Ясінянська громада єдина з Закарпаття представляє свої проєкти на міжнародній конференції з відновлення у Берліні

На Ukraine Recovery Conference 2024 Ясінянська громада представляє 2 проєкти: з будівництва школи у селі Кваси та реконструкції дитячого садочка у селищі Ясіня.

У Берліні триває міжнародна конференція з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference – URC2024. Захід об’єднав лідерів урядів низки країн, міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства з тим, щоби консолідувати сталу міжнародну підтримку для відновлення, відбудови, реформування та модернізації України.

Свої проєкти та напрямки розвитку на конференції представляє єдина громада з Закарпаття – Ясінянська.

«Наша найвисокогірніша громада в Україні стала однією з 15 щасливчиків, які мають можливість представляти свої проєкти окремим презентаційним стендом. Відбір здійснювався Міністерством відновлення України», – розповів у коментарі Varosh голова громади Андрій Делятинчук, який представляє громаду на заході.

На Ukraine Recovery Conference Ясінянська громада представляє 2 проєкти, зареєстровані в Єдиній цифровій системі DREAM. Йдеться про проєкт з будівництва нової коли у селі Кваси та реконструкцію дитячого садочка у селищі Ясіня.

«Попри статус крафтової столиці України, село Кваси наразі немає достойної школи, де б могли навчатися та розвиватися як наші дітки, так і дітки внутрішньо переміщених осіб. Щодо дитячого садочку в Ясінях, то наразі в ньому функціонує лише й корпус, інший перебуває в іншому стані. Тож ми хочемо його реконструювати із добудовою укриття, якого наразі в закладі немає, щоб забезпечити безпечне перебування дітей», – розповів Андрій Делятинчук.

Нині у діючій школі у Квасах діти вчаться у 2 зміни через нестачу потрібних приміщень. У школі навчається 412 учнів, а з нового навчального року їх кількість збільшиться на 40, адже сюди приїдуть здобувати освіту діти із сусіднього села. Аби забезпечити нормальний навчальний процес, у Квасах планують звести нову школу на 500 учнів. Загальний бюджет проєкту будівництва становить 169 млн грн.

Тим часом у Ясінях є гостра проблема влаштування дітей до дитсадків: 2 комунальних садочки, які тут працюють, переповнені. Розв’язати цю проблему місцева влада хоче, реконструювавши корпус одного із діючих дитсадків, який зараз є аварійнім стані та не функціонує за призначенням. Загальний кошторис проєкту становить 30 млн грн.

Окрім 2 проєктів, на міжнародній конференції у Берліні Ясінянська громада представляє також 4 напрямки співпраці: у сфері енергоефективності зі впровадження альтернативних джерел енергії; у напрямок із розвитку туризму; розвиток сільського господарства та вівчарства і напрямок деревообробної галузі.

«Сподіваємося на цій конференції знайти нових партнерів та друзів, презентувати громаду і якомога більше про неї розповісти. Для нас це – унікальна можливість. Ми відкриті до співпраці, до нових партнерств та спільної реалізації наших проєктів», – сказав Андрій Делятинчук.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Ірини Сов’як та з Фейсбук-сторінки Андрія Делятинчука

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