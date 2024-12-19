Ярмарки, концерти, масштабна театральна прем’єра: Афіша заходів на 20-22 грудня в Ужгороді

Цього тижня наша традиційна афіша подій в Ужгороді випромінює особливе тепло і затишок. Чому? Бо майже всі її події сповнені духом прийдешнього Різдва!

У ці найближчі дні в Ужгороді пройдуть одразу 2 Різдвяних ярмарки. Один запропонує гостям вибір різноманітних святкових подарунків з можливістю долучитися до благодійності. Інший – триденний ярмарок тематичних майстерок з виготовлення символів Різдва.

Так, у п’ятницю, 20 грудня, стартує ярмарок-серія майстерок в Ужгородському скансені. Впродовж трьох днів, до 22 грудня включно майстрині навчатимуть охочих створювати дідух, новорічні сніжинки із соломи, різдвяну кізоньку, пряники-ялинки та інші святкові атрибути. Всі майстеркласи відбуватимуться на території Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Під час ярмарку діятиме фотозона за донат. Отримані кошти організатори спрямують на підтримку поранених військових в лікарні. З детальним розкладом майстерок можна ознайомитися на сторінці скансену.

Знову ж таки, 20 грудня відкриються одразу 2 художні виставки. О 15:00 заплановане відкриття традиційної «Різдвяної виставки» робіт митців Закарпатської обласної організації Національної спілки художників України у галереї “Ужгород”. А вже о 17:00 у залі Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая стартує виставка «Зимовий вернісаж – 2024» творів членів Товариства угорських митців Закарпаття ім. Імре Ревеса та церемонія нагородження цьогорічних лауреатів Премії ім. Імре Ревеса.

А вже 21 грудня на набережній Незалежності відкриється благодійний Різдвяний ярмарок, який діятиме упродовж суботи й неділі. На ярмарку відвідувачі зможуть придбати унікальні подарунки, відчути справжню різдвяну атмосферу, сповнену ароматом глінтвейну та імбирного печива. Кошти з ярмарку будуть направлені на дрони для захисників.

А ще прийдешні дні – це можливості зустрічей в жіночому клубі, масштабна театральна прем’єра в обласному муздрамтеатрі, концерти, презентація книги… Словом, багато цікавого й на будь-який смак, тож обирайте те, що вам до вподоби!

20 грудня (п’ятниця)

Свято Різдва для дітей

У програмі:

Майстеркласи

Смаколики

Фотозона.

Вхід вільний.

Час: 13:00.

Локація: ПАДІЮН (Студентська набережна, 8).

Великий Різдвяний концерт Ужгородської школи мистецтв.

Вхід вільний.

Час: 17:00.

Локація: пл. Шандора Петефі, 20, велика зала школи.

Концерт джазового оркестру “BIG BAND”

Час: 17:00.

Локація: “Совине гніздо” (вул. Ф. Ракоці, 2).

Зустріч із фінансовою консультанткою Мар’яна Луцо, яка проведе тренінг на тему “Гроші: вивчаємо, керуємо, зростаємо”

На тренінгу Мар’яна допоможе кожній учасниці:

зрозуміти основні закони, за якими працюють гроші;

навчитися складати свій бюджет;

почати планувати свої фінанси;

дізнатися про 10 кроків фінансового зростання.

Вхід — вільний донат

Реєстрація в коментарях.

Час: 18:30.

Локація: вул. Швабська, 68 (каб..205).

21 грудня (субота)

Сценарна лабораторія

Чудова можливість для любителів кіномистецтва зробити перші кроки до написання власного сценарію.

Ви навчитеся створювати тексти, які будуть зрозумілими для роботи на знімальному майданчику та стануть достойним представленням ваших ідей у професійному середовищі кіномистецтва.

Ваші ідеії втіляться в життя та стануть частиною кінематографічного світу.

Запис по телефону: +380957185909

Час: 12:00.

Локація: Cinéma Space (Київська наб., 3).

Концерт органіста з Австрії Флоріана Райтнера «Зимова магія кіно»

Поціновувачі музики зможуть насолодитися органними імпровізаціями від австрійського органіста та композитора Флоріана Райтнера під німу кінохроніку початку ХХ століття.

Флоріан Райтнер – органіст та композитор з Австрії. Відомий своїми органними імпровізаціями, а також кіномузикою та аранжуваннями для театру. Як піаніст та органіст Райтнер супроводжує німі кінофільми у кінотеатрі METRO у Відні, а також він є постійним гостем міжнародних кінофестивалів.

У програмі: теплі передріздвяні фільми для всієї родини з органними та фортепіанними імпровізаціями.

Цей незабутній концерт у магічній атмосфері органної музики дозволить вам по-новому відчути емоції кінохроніки початку минулого століття.

Час: 17:00

Локація: велика зала Закарпатської обласної філармонії.

Презентація збірки оповідань «Не чіпай, то на свята!»

«Не чіпай, то на свята!» — це збірник 12 зимових оповідань 12 письменників і письменниць, серед яких і відомий ужгородець Банді Шолтес.

Збірка оповідань «Не чіпай, то на свята» показує зимові свята геть по-різному, але водночас — знайомо кожному з нас. Тут оповідання про побачення з найгіршим з усіх Миколаїв, про створення нової сім’ї напередодні Різдва й про зустріч Нового року. А ще — про п’яні пригоди письменника й приїзд тітоньки з Канади. Оповідання про військових і їхні родини. Це історії про неідеальних людей в неідеальній країні, проте в сповнений див час зимових свят від Андрія до Маланки. Стосунки, традиції, передсвяткова метушня, втрати і, звісно, надія зустрічаються в цій збірці — дорослій, пряній, геть не солодкаво-різдвяній.

Збірник у рекомендації «Vogue» під назвою «9 нових книжок, які варто прочитати в грудні».

Автори оповідань: Банди Шолтес, Олексій Декань, Слава Світова, Юлія Мак, Наталія Довгопол, Дмитро Безверхній, Марина Єщенко, Ярослава Литвин, Максим Беспалов, Оксана Вєліт, Федір Рудий, Василь Карп’юк.

Учасники розмови:

Банді Шолтес ― автор оповідання “Back to the 31 грудня” (збірник «Не чіпай, то на свята!»).

Світлана Тодер ― артменеджерка книгарні «Є», модераторка.

Вхід вільний.

Час: 18:00.

Локація: Книгарня «Є» (просп. Свободи, 40).

Вистава «Венера в хутрі»

Містичний трилер-комедія, де реальність змінюється зі швидкістю світла.

Перша спільна Прем’єра між Закарпатським академічним Музично-Драматичним театром та Донецьким академічним обласним драматичним театром, м.Маріуполь — в Ужгороді

Дві душі – Томас і Ванда. А між ними – Венера – богиня Кохання. Прагнення фізичного контакту і гіпнотизм потаємних жадань здатні пробудити всередині природні інстинкти з присмаком щирості.

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. І. Чендея, 12).

22 грудня (неділя)

Жіночий клуб «Натхненна» запрошує на зустріч у форматі мастермайнд

Майстермайнд – це групова робота для вирішення проблемних питань тут і зараз. Запити можуть бути абсолютно різноманітними. Кожна з учасниць, спираючись на власний досвід та експертизу, допоможе поглянути на конкретну ситуацію чи проблему з іншого боку. А ще — поділиться корисними контактами, бо ж правило п’яти рукостискань це не вигадки, а реальність.

На заході буде гостею Галина Репарюк – засновниця солодкого бренду «Галлія», авторка торта «Ужанська долина», дослідниця автентичної гармонії Закарпаття. Вона поділиться власним досвідом і допоможе учасницям через призму власного життєвого та професійного досвіду.

Вхід — вільний донат.

Кількість місць — до 12.

Запис у коментарях.

Час: 15:00

Локація: вул.Швабська, 68 (2 поверх, 205 кабінет).

Новорічно-різдвяний перформанс підліткового плейбек-театру «Таємниця серця»

Тут ви можете розповісти свої історії, незалежно святкові вони чи ні. Ваш стан і все те, що ви відчуваєте в цей момент – найголовніший елемент цього перформансу. Кожне слово буде почуте і відігране нашими акторами/акторками.

Чули про театр, де ваші історії оживають на сцені? Це плейбек-театр – формат, де ви ділитеся власними спогадами, емоціями чи моментами з життя, а актори тут і зараз перетворюють їх на короткі імпровізовані вистави.

Час: 15:00.

Локація: Арт-простір Станція Уж (вул. Швабська 9).

Прем’єра вистави «Річард ІІІ» за однією з найвідоміших трагедій Вільяма Шекспіра

Річард ІІІ» наразі є однією з наймасштабніших постановок Закарпатського муздрамтеатру, у якій задіяно майже 95% художньо-творчого персоналу – акторів, вокалістів, артистів балету й оркестру.

Над виставою працювали близько 5 місяців і крім творчих та організаційних зусиль, проєкт потребував також суттєвих фінансових вкладень.

Режисер-постановник вистави – заслужений артист України Михайло Фіщенко.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музичнодраматичний театр ім. братів Шерегіїв.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Головне фото: Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА

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