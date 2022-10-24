“ЯМаріуполь”: в центрі підтримки переселенців в Ужгороді зареєструвалися 268 маріупольців

В Ужгороді 268 маріупольців попередньо зареєструвалися у центрі підтримки переселенців “ЯМаріуполь” за 4 дні роботи центру. Загалом на Закарпатті понад тисяча переселенців з Маріуполя. Центр став 15-тим по Україні, відкритим за ініціативи міського голови Маріуполя Вадима Бойченка.

— Ми дивилися, де було найбільше наших людей і виявилося, що в Запоріжжі і Дніпрі, — розповів він. — Саме там ми відкрили перші центри. Ми продовжували спостерігати і щомісяця відкривали нові центрі в нових містах.

Анастасія Гондаренко, PR-менеджер центру, розповіла Varosh, що в центр за перші дні його роботи звертаються як молоді мам з немовлятами, так і люди пенсійного віку.

— Звертаються з різними потребами, допомога потрібна всім, — каже вона. — Є в нас гуманітарні продуктові та гігієнічні набори, канцелярські набори для школярів, ноутбуки для випускників шкіл. Дуже популярним був проєкт з надання зимового пакету допомоги: людям видавали теплі речі, подушки та ковдри. Є все необхідне для немовлят. Є дитяча кімната, де батьки можуть залишити дитину на певний час, і піти на роботу чи у справах.

В центрі працюють лікар, психолог, вихователь, юрист, гуманітарний блок, адміністратори. Допомагає центра міський голова Маріуполя, фонд Рината Ахметова, долучаються волонтери та різні благодійні фонди Закарпаття. Приносять допомогу в центр і звичайні ужгородці. Крім того, за словами Анастасії, в Центрі діє доставка допомоги маріупольцям у ближні закарпатські міста: в Мукачева, Перечин тощо.

Центри вже працюють у Запоріжжі, Дніпрі, Вінниці, Києві, Хмельницькому, Кропивницькому, Івано-Франківську, Калуші, Одесі, Львові. Кровому Розі, Черкасах, Тернополі, Чернівцях.

Varosh,

Фото Сергія Ваґанова

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