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Новини

Ялинки почали продавати в Ужгороді. Де їх можна придбати

5 Грудня 2024 40

Місця продажу ялинок та ялинкових прикрас визначила Ужгородська міська рада. Діятимуть новорічні ялинкові ярмарки до 31 грудня включно у Боздоському парку та в місцях тимчасової дрібнороздрібної торгівлі:

Новина доповнюється

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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# новини Varosh # продаж ялинок # ужгород # ялинки

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