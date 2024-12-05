Ялинки почали продавати в Ужгороді. Де їх можна придбати
5 Грудня 202440
Місця продажу ялинок та ялинкових прикрас визначила Ужгородська міська рада. Діятимуть новорічні ялинкові ярмарки до 31 грудня включно у Боздоському парку та в місцях тимчасової дрібнороздрібної торгівлі:
поблизу будинку № 15 на вул. Вілмоша Ковача;
поблизу будинку № 77 на вул. Марії Заньковецької;
біля ринку «Нива» на вул. Андрія Палая;
поблизу автовокзалу № 2 на вул. Підградській, 59;
навпроти гіпермаркету «Епіцентр-2» на вул. Миколи Бобяка;
біля кафе «Гармонія» на вул. Миколи Бобяка, 15;
навпроти торгового центру «Дастор» на вул. Закарпатській;
біля стадіону «Авангард» на вул. Івана Франка, 1;
на вулиці Олександра Фединця позаду критого ринку.
Новина доповнюється
Зоряна Попович, Varosh
Фото ілюстративне
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