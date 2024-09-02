Перші осінні заморозки у повітрі з’являться в низинно-передгірних районах вже на початку першої декади жовтня, у гірських – наприкінці першої декади вересня. Про це Varozh сказали у Закарпатському гідрометцентрі на питання — яка осінь нас чекає в плані погоди?

— Прогнозувати погоду відразу на всю осінь ми наразі не можемо, — сказав директор гідрометцентру Василь Манівчук. — Тому даємо дещо загальну інформацію. Можемо сказати, що осінні заморозки починаються, в середньому, в третій декаді вересня, а перший нестійкий сніговий покров може з’явитися вже у жовтні.

Так зване «бабине літо» в середньому триває з середини жовтня до першої декади листопада. Воно пов’язане з виходом на Європу відрогів чи гребенів Азорського максимуму.

Орієнтований прогноз погоди на вересень

З 1 по 10 вересня опади на Закарпатті не очікуються. Тільки вдень 3 вересня подекуди очікується короткочасний дощ з грозою. Протягом першої декади вересня зберігатимуться високі температури повітря.

З 1 по 5 вересня вночі 12-17°, а вдень 27-32° тепла. З 6 по 8 вересня температури повітря вночі 10-15°, а вдень 25-30° тепла. З 9 по 13 вересня температури повітря вночі 11-16°, а вдень 21-26° тепла.

З 14 вересня очікується відчутне похолодання. З 14 по 16 вересня температури повітря вночі 4-9°, а вдень 14-19° тепла. З 17 по 20 вересня температури повітря вночі 9-14°, а вдень 19-24° тепла. З 21 по 25 вересня температури повітря вночі 11-16°, а вдень 20-25° тепла. З 26 вересня і до кінця місяця температури повітря вночі 4-9°, а вдень 13-18° тепла.

Період дощів варто очікувати з 17-18 і до 26 вересня.

По території Закарпаття у вересні 2024 року середня місячна температура повітря передбачається в межах 14-17°, що на 1-2° вище за кліматичну норму.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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