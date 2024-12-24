Близько двох тижнів необхідно для відновлення роботи державних реєстрів Міністерства юстиції після масштабної кібератаки росії 19 грудня. У першу чергу відновлюють Єдиний реєстр довіреностей, реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, Спадковий реєстр, Державний реєстр актів цивільного стану, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Про це повідомили Про це повідомляють у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Працює гаряча лінія безоплатної правничої допомоги, що надає консультації громадянам 0800 213 103.

Також за роз’ясненнями можна звернутися до Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції з 09:00 до 17:00 (м. Ужгород, пл. Народна 4), на телефон гарячої лінії: (0312) 630379 та/або на електронну адресу: dilovodstvozakarpattya@gmail.com.

В Ужгородській міськраді повідомили: наразі недоступні адміністративні послуги повʼязані з реєстрацією місця проживання; реєстрацією речових прав на нерухоме майно; послуги у сфері бізнесу. ЦНАП відновить надання цих послуг, щойно реєстри запрацюють. Для додаткової інформації телефонуйте за номером: +380312428028.

Реєстрація актів цивільного стану

Наразі всі відділи державної реєстрації актів цивільного стану (відділи ДРАЦС) працюють у штатному режимі та продовжують надавати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. А це:

проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті в паперовій формі без використання програмних засобів ведення цього реєстру;

прийом у паперовій формі заяв про повторну видачу свідоцтв; про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та припинення дії;

повторну видачу свідоцтв про всі види державної реєстрації актів цивільного стану на підставі паперових носіїв актових записів.

Найближчий час у форматі онлайн неможливе:

подання заяв на отримання вище перелічених послуг;

отримання витягу з Реєстру;

подання заяв та отримання комплексної послуги «єМалятко»;

подання заяв та документів на проставлення апостиля.

Звертаємо увагу, що після відновлення роботи, вся інформація про відповідні дії, що здійснювались поза Реєстром, буде внесена до Реєстру.

Нотаріальні дії

Нотаріальні дії, які не потребують доступу до реєстрів, здійснюються безперебійно. Здійснюються процедури, які не потребують використання та внесення відомостей, зокрема до:

– Спадкового реєстру;

– Єдиного реєстру довіреностей;

– Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

На сьогодні доступні такі нотаріальні дії:

посвідчення заповіту та довіреності;

видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;

засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них; засвідчення справжності підпису на документах, у тому числі засвідчення справжності підпису на згоді на виїзд дитини за кордон без супроводу одного з батьків; засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу;

вчинення виконавчих написів.

Крім того, забезпечена можливість заведення нотаріусом спадкової справи за зверненням спадкоємця.

Сфера банкрутства

До відновлення онлайн-доступу відомості про перебування у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) з Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), надаються у формі інформаційних листів Міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України (за місцезнаходженням суб’єкта, щодо якого запитується інформація) або Міністерством юстиції України (у разі необхідності в одночасному отриманні відомостей щодо декількох суб’єктів, які зареєстровані в областях, віднесених до сфери повноважень різних міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України) за відповідним запитом (письмовим або електронним).

Примусове виконання рішень

На час відсутності доступу до реєстрів, виконавцями застосовуються альтернативні шляхи винесення процесуальних документів у виконавчому провадження:

відкриття виконавчих проваджень за виконавчими документами, які підлягають негайному виконанню;

накладення/зняття арешту на грошові кошти боржників;

перевірка майнового стану боржників за їх місцезнаходженням, перерахування стягнутих коштів стягувачам, тощо.

За отриманням довідково-консультативної допомоги громадяни можуть звертатися на телефонну «гарячу лінію» органів державної виконавчої служби за телефоном: 0 800 356 917.

Реєстрація нерухомості та бізнесу

Державна реєстрація прав на нерухомість, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань припинена через неможливість роботи без доступу до реєстрів. Проведення державної реєстрації нерухомості та бізнесу забезпечується виключно програмним забезпеченням ДРРП та ЄДР, як і надання інформації з цих реєстрів.

Після відновлення роботи зазначених реєстрів, суб’єктами державної реєстрації буде поновлено розгляд раніше поданих документів та надання адміністративних послуг у відповідних сферах.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: УНІАН

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