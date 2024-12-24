Близько двох тижнів необхідно для відновлення роботи державних реєстрів Міністерства юстиції після масштабної кібератаки росії 19 грудня. У першу чергу відновлюють Єдиний реєстр довіреностей, реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, Спадковий реєстр, Державний реєстр актів цивільного стану, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Про це повідомили Про це повідомляють у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
Працює гаряча лінія безоплатної правничої допомоги, що надає консультації громадянам 0800 213 103.
Також за роз’ясненнями можна звернутися до Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції з 09:00 до 17:00 (м. Ужгород, пл. Народна 4), на телефон гарячої лінії: (0312) 630379 та/або на електронну адресу: dilovodstvozakarpattya@gmail.com.
В Ужгородській міськраді повідомили: наразі недоступні адміністративні послуги повʼязані з реєстрацією місця проживання; реєстрацією речових прав на нерухоме майно; послуги у сфері бізнесу. ЦНАП відновить надання цих послуг, щойно реєстри запрацюють. Для додаткової інформації телефонуйте за номером: +380312428028.
Наразі всі відділи державної реєстрації актів цивільного стану (відділи ДРАЦС) працюють у штатному режимі та продовжують надавати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. А це:
Найближчий час у форматі онлайн неможливе:
Звертаємо увагу, що після відновлення роботи, вся інформація про відповідні дії, що здійснювались поза Реєстром, буде внесена до Реєстру.
Нотаріальні дії, які не потребують доступу до реєстрів, здійснюються безперебійно. Здійснюються процедури, які не потребують використання та внесення відомостей, зокрема до:
– Спадкового реєстру;
– Єдиного реєстру довіреностей;
– Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.
На сьогодні доступні такі нотаріальні дії:
Крім того, забезпечена можливість заведення нотаріусом спадкової справи за зверненням спадкоємця.
До відновлення онлайн-доступу відомості про перебування у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) з Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), надаються у формі інформаційних листів Міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України (за місцезнаходженням суб’єкта, щодо якого запитується інформація) або Міністерством юстиції України (у разі необхідності в одночасному отриманні відомостей щодо декількох суб’єктів, які зареєстровані в областях, віднесених до сфери повноважень різних міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України) за відповідним запитом (письмовим або електронним).
На час відсутності доступу до реєстрів, виконавцями застосовуються альтернативні шляхи винесення процесуальних документів у виконавчому провадження:
За отриманням довідково-консультативної допомоги громадяни можуть звертатися на телефонну «гарячу лінію» органів державної виконавчої служби за телефоном: 0 800 356 917.
Державна реєстрація прав на нерухомість, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань припинена через неможливість роботи без доступу до реєстрів. Проведення державної реєстрації нерухомості та бізнесу забезпечується виключно програмним забезпеченням ДРРП та ЄДР, як і надання інформації з цих реєстрів.
Після відновлення роботи зазначених реєстрів, суб’єктами державної реєстрації буде поновлено розгляд раніше поданих документів та надання адміністративних послуг у відповідних сферах.
Зоряна Попович, Varosh
Фото: УНІАН
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