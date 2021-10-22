Які бувають розміри ОСБ плити?

Орієнтовано стружкові плити – це багатошарові будівельні матеріали, які отримують за допомогою методики пресування деревної стружки. Завдяки відмінним технологічним характеристикам і іншим численним перевагам такі плити знайшли широке застосування у сучасному будівництві.

Як підібрати плити за розмірами

На сьогодні не існую єдиного стандарту класифікації орієнтовано стружкових плит за габаритними розмірами. Сучасні виробники використовують два основних зразки: європейській, північноамериканський. Серед найбільш популярних варіантів:

2500*1250: такі вироби часто можливо знайти на вітчизняному ринку;

2240*1220: найбільш поширений американський стандарт, який використовується більшістю канадських та північноамериканських фабрик;

1200*700: виробництво бельгійської компанії Norbord;

2240*1200: ще один не популярний варіант, з нестандартними розмірами, дітище латвійської компанії Bolderaja Superfinish.

Основні відмінності американських та європейських стандартів

Окрім габаритних розмірів, продукція різних брендів відрізняється по міцності та екологічності. Так, американські виробники набагато суворіше та відповідальніше ставляться до точності розмірів плит та їх безпеки. Наприклад вміст фенолформальдегідна в складі настільки мізерний, що його не можуть виявити навіть сучасні прилади, не так відчувається вонь. Європейські ж вироби можуть похизуватися високими показниками стійкості до волог, відмінно підходять для виконання зовнішніх робіт. Обидві чи одна зі сторін виготовляється матовою в цілях безпеки, що дуже важливо при здійсненні робіт на висоті. Якщо потрібна якісна ОСБ плита ціна в нашому магазині порадує навіть самих примхливих покупців.

Сфери використання

А ось товщина плит може бути самою різноманітною, в залежності від особливостей її майбутнього застосування. У нас можливо замовити матеріали товщиною:

8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 22 мм.

Для обшивки стелі достатньо буде листів товщиною 8 мм. Якщо ж заплановано облаштування м’якої покрівлі, краще надавати перевагу матеріалам з показниками від 5 до 18 мм. Зовнішню обшивку стін краще здійснювати вологостійкими листами не тонше за 15 мм, для внутрішніх робіт доцільно використовувати більш дешеву сировину. Матеріали для облаштування підлоги повинні бути достатньо міцними та надійними, через те, що будуть піддаватися максимальним навантаженням.

Маркування продукції

В залежності від використаної технології виробництва, отримують OSB плити з різними характеристиками, для різних сфер використання. Для маркування продукції використовують цифри від 1 до 4. Перша категорія матеріалів підходить для виготовлення меблів чи різноманітного пакування, які будуть експлуатуватись в умовах з незначними показниками вогкості. Друга група матеріалів призначена для створення внутрішніх конструкцій, у виключно сухих приміщеннях. Найбільш розповсюджені плити 3 категорії, які мають високу стійкість до вологи. Четверта група – спеціалізовані будівельні матеріали, здатні витримувати максимальні навантаження. Усі ці моделі представлені на нашому сайті – viyar.ua.

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