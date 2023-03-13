“Як звучать Карпати”. Вільшанське водосховище потрапило в документальну стрічку українського композитора

“Кожне місто має свою палітру звуків” — керуючись цим принципом, композитор Євген Філатов (The Maneken) проїхав містами України, записуючи найбільш властиві їм звуки та створюючи на їхній основі музику того чи іншого міста. Унікальні місцеві звуки шукав і в Карпатах, записуючи, як звучить білий гриб, хор овець, гірський водоспад та старовинні гуцульські інструменти. Завітав і на Вільшанське водосховище і за допомогою прибиральничан “Закарпатського моря”, які саме проводили екопікнік, записав “музику зі сміття”-

Відео про Закарпаття, опубліковане першого березня, увійшло до першого сезону музичних подорожей відомого музиканта, де він збирає звуки українських міст і створює з них унікальну, характерну для регіону мелодію.

Ірина Галай, гурт «Анця» та Fire Life запрошують на екопікнік Chysto.de

Чисто.Де вдалося не просто взяти участь в проєкті, а і реалізувати давню мрію одного з засновників організації й Професійного Вигадника, як лагідно його називає команда, Романа Жука — записати, як звучить музика зі сміття. Саме того жовтневого екопікніку, що увійшов до відео, на Березі Закарпатського Моря прибиральчани святкували дворіччя від започаткування екологічної ініціативи. Тож до створення музики було залучено і гостей заходу: гурти Hudaki Village Band, Чаламада, Рокаш і Анця, співачок Христину Шукаль та Аліну Паш, танцівницю Соню Сафрюк і кінорежисера Алана Бадоєва.

— Відео вдалось неймовірним завдяки всій команді проєкту, — кажуть у Chysto.dе, — а головне продюсерам подружжю Євгену і Наталі Синельникових, що залишились за кадром. Побутове сміття використали для того, щоб “прогриміти”; головний меседж до всіх українців: “Прибери Карпати, як у себе біля хати!” Богдан Проць, кандидат біологічних наук і керівник ГО “Дунайсько-Карпатська Програма”, що був на Екопікніку зазначив, що це не тільки про красу і любов до природи, це і про здоров’я нації: “Все виділяється в ґрунт. І з водою воно повертається до людей. До кранів. Хімічні сполуки дають мутаційний вплив на організм дітей. Це впливає на розумовий розвиток. На поведінку дітей. Ми повинні не допускати таких речей”.

Вже в кінці квітня громадська організація “Чисто.Де” поновить Екопікніки та збере всіх небайдужих для прибирання, тепер вже Заказника “Берег Закарпатського Моря”.

Varosh

Фото: скрін зі стрічки “Як звучать Карпати”

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