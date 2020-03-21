Як закарпатські водії об’єдналися, аби підвозити на роботу медиків, пожежників і поліцейських

У телеграмі з’явилася спільнота “Допоможи Рятівнику Закарпаття”, де водії пропонують безкоштовно підвозити на роботу лікарів і медсестер, пожежників, поліцейських, військових. І вже активно роблять це! Підвозять не тільки в Ужгороді, а й на Перечинщину, Березнянщину.

Розповідаємо про цю ініціативу.

Групу у телеграмі заснувала патрульна поліцейська з Ужгорода Анастасія Мальована. Начальник Управління Патрульної поліції у Закарпатській області Юрій Марценишин підтримав її ідею, відтак анонс ініціативи з’явився на сторінці поліції у фейсбуці.

«Саме тоді якраз скасували рух транспорту. Хотілося якось допомогти», – ділиться Анастасія.

У спільноті, на момент публікації цієї статті, вже понад 450 учасників. Вчора, 20 березня, на прохання підвезти в Ужгороді відгукнулися щонайменше 15 водіїв.

«Декого відвезли протягом першої години з часу заснування спільноти — медсестра після тяжкої зміни попросила допомогти доїхати в Чоп», – мовить Анастасія.

У “Допоможи Рятівнику Закарпаття” наразі більше водіїв, які щиро пропонують допомогу. Їхні автомобілі мають усі необхідні засоби захисту. Важливо, аби лікарі, медсестри, пожежники, поліцейські реєструвалися у групі. Якщо ж нема телеграму, то замість них прохання підвезти можуть опублікувати їхні рідні, друзі, колеги.

«Додавайте сюди знайомих, друзів, особливо лікарів, кому реально потрібна допомога. Прохання лікарям, допоможіть своїм колегам, які не мають додатку “Телеграм”, пишіть від їх імені, або додайте їх родичів, хто має телеграм», — написано у спільноті.

Анастасія вірить, що ідея пошириться на всю область, відтак водії з кожного куточку Закарпаття приєднаються до ініціативи, а лікарі, медсестри, пожежники і поліцейські не соромитимуться і писатимуть з проханням підвести на роботу.

Аби приєднатися до групи, натисніть сюди.

Ось кілька цитат з групи:

Альона Левченко: «Щовівторка, щочетверга, щоп’ятниці і щосуботи, о 7.30, можу відвезти медичного працівника, пожежника, працівника служби безпеки до місця призначення. Виїзд о 7.30 з вулиці Лобачевского, що біля МРЕО. Забезпечена масками та дезрозчином».

Андрій Дідун: «З легкістю допоможу! Звертайтеся, дорогі медики! Локація у межах міста не грає жодної ролі! Пишіть, телефонуйте, домовимося про місце і час!».

До речі, ми поспілкувалися з Андрієм, який одним із перших в Ужгороді написав пост у соцмережах про готовність підвозити лікарів на роботу. Власне, чоловік займається підприємницькою діяльністю у сфері мобільних телефонів та аксесуарів. Тепер його офіс зачинений, а він охоче волонтерить, аби допомогти лікарям.

«Якось не виходить просто спостерігати, що відбувається, і не брати участі у цьому. Тому допомагаю, чим можу. Головне — це наші медики, які рятують життя», — мовить Андрій Дідун.

20 березня він підвіз сімох медиків — вранці, в обідню пору та ввечері. Переважно це були медсестри, акушери, Андрій жартує, що головних лікарів не підвозив. Чоловік допоміг дістатися на роботу в тубдиспансер, онкодиспансер, в одну з локальних аптек, їздив навіть у Перечин та Зняцево, тож його четверо пасажирів — з Ужгорода, а ще троє — з Ужгородщини, Мукачівщини, Перечинщини. Так, Андрій легко погоджується їздити за межі міста. Ось на неділю уже заплановано допомогти лікарям з Худльова та Перечина.

До речі, у фейсбуці також є спільнота “Підвезу! Ужгород та Ужгородський район”.

Також 20 березня компанія Youtransfer, яка займається перевезеннями, запропонувала свою допомогу.

«Yourtransfer готовий надати в межах Ужгорода безкоштовний транспорт (мікроавтобус) для медиків, котрий забере з дому, відвезе до робочого місця, та ввечері доставить після роботи додому. Також, якщо потрібна допомога з перевезення медиків до робочих місць в інших містах або селищах в Ужгородському районі, просимо повідомити. Кількість місць в автомобілі – 8. Всі деталі та бронювання в direct або за телефоном: +380 50 586 6442».

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Евеліна Гурницька, Varosh