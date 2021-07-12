Як втримати клієнта? Зустріч з Анастасією Владичинською

Про спікерку:

Засновниця Vladychynska Consulting, авторка та викладачка Першої в Україні Школи сервісу kmbs. Єдина сертифікована консультантка з побудови системи сервісу в Східній Європі за методологією DiJulius Goup – світового лідера в питаннях побудови сервісу. Створює сервіс для компаній майбутнього та включає сервісне мислення.

Закінчила Академію для управлінців з клієнтського досвіду в США (CXEA,OH), вчилась в Інституті Діснея і в Ritz-Carlton. Студентка Нью-Йоркського університету для спікерів.

Вартість зустрічі 1000 гривень.

Реєстрація за посиланням.

Партнерка заходу: власниця компанії «Вуд Інтернаціонал» Вікторія Алексович.

Деталі за номерами телефонів координаторів зустрічі:

+380 (99) 602 54 57 Юлія

+380 (95) 244 37 84 Діана

Партнерська публікація