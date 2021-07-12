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Як втримати клієнта? Зустріч з Анастасією Владичинською

12 Липня 2021 9

У вівторок, 20 липня, о 18:00, у Мукачеві, у ресторані “Порядний Ґазда” (Мукачево, вул. Ерделі, 36А) пройде зустріч для власників бізнесу з Анастасією Владичинською.

Це подія для тих, хто хоче знати усі деталі і підводні камені у роботі з клієнтами; зрозуміти, чого саме хоче клієнт і як йому догодити; побудувати з клієнтом довірливі стосунки, щоб він повертався і купував більше.

Тези зустрічі:

Про спікерку:

Засновниця Vladychynska Consulting, авторка та викладачка Першої в Україні Школи сервісу kmbs. Єдина сертифікована консультантка з побудови системи сервісу в Східній Європі за методологією DiJulius Goup світового лідера в питаннях побудови сервісу. Створює сервіс для компаній майбутнього та включає сервісне мислення.

Закінчила Академію для управлінців з клієнтського досвіду в США (CXEA,OH), вчилась в Інституті Діснея і в Ritz-Carlton. Студентка Нью-Йоркського університету для спікерів.

  • Вартість зустрічі 1000 гривень.

Реєстрація за посиланням.

Партнерка заходу: власниця компанії «Вуд Інтернаціонал» Вікторія Алексович.

Деталі за номерами телефонів координаторів зустрічі:

  • +380 (99) 602 54 57 Юлія
  • +380 (95) 244 37 84 Діана

Партнерська публікація

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# kmbs # анастація владичинська # клієнти # сервіс

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