Як втримати клієнта? Зустріч з Анастасією Владичинською

У вівторок, 20 липня, о 18:00, у Мукачеві, у ресторані “Порядний Ґазда” (Мукачево, вул. Ерделі, 36А) пройде зустріч для власників бізнесу з Анастасією Владичинською.
Це подія для тих, хто хоче знати усі деталі і підводні камені у роботі з клієнтами; зрозуміти, чого саме хоче клієнт і як йому догодити; побудувати з клієнтом довірливі стосунки, щоб він повертався і купував більше.
Про спікерку:
Засновниця Vladychynska Consulting, авторка та викладачка Першої в Україні Школи сервісу kmbs. Єдина сертифікована консультантка з побудови системи сервісу в Східній Європі за методологією DiJulius Goup – світового лідера в питаннях побудови сервісу. Створює сервіс для компаній майбутнього та включає сервісне мислення.
Закінчила Академію для управлінців з клієнтського досвіду в США (CXEA,OH), вчилась в Інституті Діснея і в Ritz-Carlton. Студентка Нью-Йоркського університету для спікерів.
Реєстрація за посиланням.
Партнерка заходу: власниця компанії «Вуд Інтернаціонал» Вікторія Алексович.
Деталі за номерами телефонів координаторів зустрічі:
Партнерська публікація