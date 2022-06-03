Як впроваджуються  IT-інновацій для вчителів Закарпаття 

Попри російське вторгнення в Україну на Закарпатті продовжується впровадження інновації в освітній процес, а вчителі продовжують підвищувати свою кваліфікацію. Тепер перед освітянами Закарпаття стоїть новий виклик — забезпечити кожного учня, що прибуває до області, можливістю отримати якісну освіту.

За даними Закарпатської ОВА зараз в області навчається понад 3 тисячі школярів з інших регіонів. Учні продовжують прибувати до Закарпаття, як до однієї з найбезпечніших областей в Україні, та перетворюють її на освітній хаб країни.

Враховуючи велику кількість учнів з-поміж вимушених переселенців, які сьогодні знаходяться в Закарпатті, виникає потреба у швидкому налагодженні процесу цифровізації навчання.

— Для того, щоб надавати високий рівень освітніх послуг школярам, управління освіти області планує до 1 вересня 2022 року впровадити платформу HUMAN в навчальний процес шкіл. Для цього 4 травня 2022 року був підписаний меморандум з розробником української платформи ТОВ “ХЮМАН”, що передбачає безкоштовне використання системи упродовж наступних трьох років.

— Для цього був розроблений необхідний для воєнного часу функціонал, а також всім управлінням та закладам освіти надано доступ до “Human школа”. За два тижні до системи приєдналося понад 200 шкіл, а наш курс по підвищенню кваліфікації відвідала рекордна кількість освітян, майже 4 тисячі на одному потоці, — коментує директор з комунікації в IT-компанії “HUMAN Школа” Катерина Федорова.

На базі системи “HUMAN” буде створений єдиний освітній простір Закарпаття, що залучатиме всіх учасників освітнього процесу: директорів, вчителів, учнів, їхніх батьків, та працівників департаменту освіти. Кожен освітян отримає свій ID-профіль, до якого буде прив’язуватися освітня хронологія та історія навчальної успішності. Через свій ID-профіль вчителі та учні зможуть брати участь в освітньому процесі, спілкуватися, обмінюватися інформаційними матеріалами, виконувати домашні завдання та тести тощо. Разом з цим платформа відіграватиме роль спеціалізованої закритої соцмережі, доступ до якої матимуть лише закарпатські освітяни.

— Наразі всього лише 24% закладів загальної середньої освіти Закарпаття працюють на електронних носіях та мають можливість використовувати електронний документообіг. Завдяки нашій спільній співпраці з освітньою компанією “HUMAN Школа” та надання у користування системи області на три роки, цей відсоток значно підвищиться. Чим далі ми рухаємося, тим чіткіше стає зрозумілим важливість дистанційної форми навчання. Її необхідність підтвердила спочатку пандемія, а потім російська агресія та воєнний стан в країні. Але варто розуміти, що це не єдині причини руху до цифровізованої освіти. Вся міжнародна система освіти працює на подібних платформах. Разом з рухом України до ЄС вимоги до кваліфікації вчителів будуть змінюватися та включатимуть обовʼязкове володіння навичками використання LMS-платформ. Кожен заклад освіти має вирішити для себе, чи він стоятиме на місці чи рухатиметься разом з цивілізованим світом у майбутнє, — пояснють у Департаменті освіти і науки Закарпатської ОДА.

Не менш корисною платформа може стати під час воєнного стану, адже вона надає можливості для повного переведення документообігу в електронний формат. Таким чином, уся освітня документація буде захищена від фізичного знищення та доступна для користувачів у будь-який момент з будь-якої локації. Система також дозволяє фіксувати переміщення учнів та позначати школярів, що приїхали з іншого регіону.

Впровадження системи також передбачає комплексну перепідготовку освітніх працівників, що мають пройти курс з опанування системи. Наразі 3 388 вчителів з Закарпаття проходять навчання з використання системи HUMAN, аби вже з нового навчального року повноцінно використовувати дистанційні технології в навчальному процесі.

— 2022 рік став абсолютно новим етапом у самореалізації та кроком до цифровізації, що і є основним мотиватором до освоєння нових знань та покращення якості освіти. Найновіші технології, такі як система HUMAN Школа, дають нові можливості та високий рівень викладання будь-якого предмета в закладах освіти, — вважає вчителька закарпатської школи Наталія Комарницька, яка наразі опановує систему HUMAN на курсі з підвищення кваліфікації.

Ще близько 829 вчителів із Закарпаття подали заявку на проходження курсу з підвищення кваліфікації, що відбудеться на початку червня, та чекають своєї черги на опанування системи HUMAN. Реєстрація на курс доступна для всіх охочих вчителів та педагогічних працівників до 6 червня за посиланням.

За інформацією “HUMAN Школа”