Як віртуальна реальність допомагає нашому мистецтву та бізнесу. Аудіо-історії про важливість діалогу навколо окупованих територій

«Повернення» — це серія аудіо-історій людей, яких торкнулися події Майдану та окупованих територій України. Людей, які свого часу зробили внутрішній вибір — ким бути у важких ситуаціях і що транслювати своєму оточенню.

Імерсивний проєкт «Повернення» піднімає проблеми переселенців, прийняття їх новим соціумом, повернення неформальних розмов про буття та інтимність дружньої розмови. Проєкт показує, з якими викликами стикаються ті, хто був змушений переїхати і ті, хто ще залишилися там.

Креаторка проєкту — Тамара Трунова, головна режисерка Академічного театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра, використала експериментальний формат — герої самі обирають, що говорити, яку історію розповісти, не обмежуючись жодними окресленими рамками. Кожна історія схожа водночас на популярну лекцію і на моновиставу — розмова починається із загальних питань, але неминуче торкається особистого, місцями перетворюючись на сповідь.

Проєкт було створено за допомогою технології додатку 211Steps, що побудована на принципі глибокої взаємодії сюжету і глядача. За словами учасників проєкту, тут глядач не просто пасивно слухає історію — він отримує живий досвід, який змінюється під впливом його рішень та думок, знаходиться у постійному зв’язку з ним. Глядач стає співавтором історії, повноправним учасником подій, а значить — пропускає через себе чиєсь життя, знаходячи в ньому щось спільне зі своїм. Це сприяє глибокому зануренню у новий емоційний досвід.

«Для мене – це цікавий формат, оскільки у технологічну обкладинку загорнуті людські долі. Це і відображає ту «гойдалку», на якій ми всі зараз опинились.Технологічність, у цьому випадку, зберігає людяність і тепло, і дає цьому теплу можливість розповсюджуватися та впливати» — говорить Тамара Трунова.

Перші дві історії – «Повернення до Гідності» від правозахисниці Олександри Матвійчук та «Повернення до Людяності» від акторки Олесі Жураківської вже можна почути у додатку 211STEPS. Слухати: QR code + link

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