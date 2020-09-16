Як ужгородські креативні індустрії живуть на карантині: виставу Драмтеатру покажуть у скансені просто неба

У п’ятницю, 18 вересня, о 18.30 Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шерегіїв покаже у скансені виставу “Про що плачуть верби?”.

Карантин підштовхнув закарпатських театралів до пошуків нових форм спілкування з глядачем, серед яких і виступи просто неба. Закарпатський музей архітектури і побуту наче створений для вистав, дія яких відбувається в минулому. Для старту “шерегївці” обрали одну зі своїх кращих робіт за відомою п’єсою Карпенка-Карого “Безталанна” у постановці заслуженого артиста України Василя Шершуна. Якщо експеримент виявиться вдалим, то в реальних історичних декораціях будуть показані й інші спектаклі.

А на вихідні Закарпатський муздрамтеатр запрошує до глядацької зали. У суботу, 19 вересня, та вівторок, 22 вересня, о 18.30 на Малій сцені відбудеться показ італійської трагікомедії Даріо Фо “Я чекаю на тебе, мій любий”, а в неділю, 20 вересня, у великій залі о 12.00 – музична казка “Бременські музиканти”, а о 18.00 – драма “Жменяки” за романом Михайла Томчанія.

Олександр Гаврош, завідувач літературно-драматичної частини театру