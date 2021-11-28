Як у Маріуполі допомагають подолати труднощі дітям з інвалідністю

Вчитель розвиває мовлення, дає навички письма, арифметики. Вихователь допомагає дітям з ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна навчитися обслуговувати себе самостійно, готувати, мити посуд, працювати в колективі.

Спортивні змагання, театральні постанови, вилазки на природу та спільний відпочинок допомагають членам клубу соціалізуватися. А для заробітку створили майстерню, в якій виробляють мило та свічки.

Цю організацію у 90-х р.р. самостійно створили батьки дітей з інвалідністю. Так гуртом змогли прийняти та побороти свою проблему, а тепер допомагають сотням інших родин.

“Проєкт «Donbas Media Forum та міжрегіональне співробітництво для виробництва якісного контенту для Сходу України» впроваджується за підтримки Медійної програми в Україні, яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews”.

Телеканал ТV7 Маріуполь