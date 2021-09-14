Як у Кривому Розі створюють геопарк

У заповідній балці роблять геопарк. Балка Північна Червона в Кривому Розі – це і заповідна територія, де є рідкісні рослини і тварини, і відпочинкова зона, де є унікальний скеледром, обладнаний на опорах старого залізничного мосту. Довгий час заповідник не мав належного контролю та нагляду, а кілька років тому за його збереження та створення тут геопарку взялись активісти. Як заради цього проєкту об’єдналися спортсмени, екологи та великий бізнес – у нашому сюжеті.

Як, на вашу думку, треба дбати про заповідник у балці Північній Червоній? Що саме у створенні геопарку цікавить вас найбільше? Напишіть у коментарях!

Varosh