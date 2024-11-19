“Як труднощі стають стартом нових проєктів”, – найгостріші питання обговорили підприємці на заході Big Board Закарпаття

15 листопада неподалік Ужгорода відбулася подія, яку організувала бізнес-спільнота Board Закарпаття. Board постійно проводить події різноманітного характеру для розвитку підприємців. Унікальність цієї зустрічі в тому, що долучитися до неї могли не тільки учасники спільноти, а й інші підприємці, яким цікаві подібні заходи.

«Чотири панельні дискусії на актуальні теми, топові спікери, понад 120 підприємців, відповіді на питання сучасного бізнесу – це та багато іншого отримали учасники нашої події. Обмін досвідом зараз дуже важливий, тому старалися організувати захід на якому кожен отримав би і цікаві знайомства, і можливість співпраці», – поділилися підсумками партнери Board Закарпаття Оксана Розман та Василь Ябрик.

На першій панельній дискусії говорили про масштабування: як зробити це під час війни, як діяти в умовах нестабільності та звідки черпати можливості для розвитку. Розкрили секрети представники великих компаній та поділилися власним досвідом масштабування в умовах теперішньої ситуації.

Власниця мережі магазинів «VIVA Косметика» Валентина Карякіна зазначила: «Під час пандемії COVID-19 ми всі були налякані і просто зупинили роботу. Але під час війни я знала, що треба брати себе в руки і рухатись далі. Тому ми продовжили роботу і навіть розширились».

Наступне нагальне питання, шляхи вирішення якого шукали – команда. Через ситуацію в країні багато людей змушені виїжджати в більш безпечні місця, що створює кадровий голод. Спікери обговорювали, як зробити так, аби працівники залишалися якомога довше на підприємствах та отримували бажаний результат. За словами спікера Михайла Сливки, керівника стоматології «Естет» чимало їхніх працівників із часом відкривають власні стоматологічні клініки. І це прекрасно, адже люди розвиваються та масштабуються.

Не менш важливою була ще одна дискусія: де брати ресурси для розвитку бізнесу? Про свій досвід отримання гранту розповів Пилип Гришин, співзасновник та директор компанії «Прайм Снек»: «Це хороша можливість для розвитку бізнесу, тому таку підтримку від держави потрібно використовувати». Представники фінансових установ розповіли про пропозиції, які можна використати для бізнесу, а також дали цінні поради про можливості розвитку капіталу в умовах турбулентності.

І на завершення обговорили гарячу тему особистого бренду. Чи справді він важливий? Як стати впізнаваним лідером? Що стоїть за брендом та яку місію хоче донести? У ході жвавої дискусії спікери поділилися особистим досвідом розвитку своїх брендів, але всі в один голос зазначили: «Репутація – це основа не лише особистого успіху, а й довіри команди та партнерів».

Завершився захід нагородженням нових учасників Board, які успішно пройшли тестовий період та стали частиною спільноти.

Такі події цінні для підприємців, адже це ще один хороший інструмент у розвитку, пошуку партнерів та виходу бізнесу на новий рівень. Бізнес-спільнота Board постійно організовує зустрічі для представників бізнесу, тому стежте за їхньою діяльністю в соцмережах Instagram і Facebook та долучайтесь до наступних заходів, бо разом швидше!

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Марія Расчупкіна, за матеріалами Board Закарпаття