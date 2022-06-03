Як рятують поранених українських військових з передової

Репортаж журналістів “Новин Донбасу”, які разом з військовими медиками вирушили за пораненими солдатами, щоб показати, як відбувається евакуація з лінії фронту.

Після поранення бійці найперше потрапляють у госпіталь ближче до лінії фронту. Завдання медиків тут — надати першу хірургічну й іншу екстрену допомогу. Після стабілізації стану, пораненого готують до евакуації в опорний госпіталь.

І так щодня до опорного шпиталю Запорізької області привозять поранених з фронту.

— Окупанти постійно б’ють ракета у резервуари, водонапірні башти, в електромережі… Тому у нас немає електрики й води, — каже Ігор, старший лейтенант медичної служби. — Тому нам воду привозять трактором і ми вже відрами носимо у відділення. Складно, але тримаємося! Повірне, бійцям на передовій набагато складніше.

Varosh