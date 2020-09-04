Як розпочати кар’єру в ІТ з курсів програмування від Guru IT School

Галузь ІТ сьогодні є однією з найперспективніших. Продукти українських ІТ-компаній визнають, купують і використовують у всьому світі. За результатами дослідження ринку праці в галузі (дані опубліковані на порталі DOU), на даний момент в Україні працює 100 тисяч програмістів, а тих, хто хоче стати “айтішніком” з кожним роком стає все більше.

Для того, щоб успішно розпочати свою кар’єру в ІТ, можна пройти спеціалізовані курси. Вивчити програмування “з нуля”, здобути професію, необхідні скіли та практичні навики, а згодом – і перспективну роботу, можна завдяки курсам програмування у школі Guru IT School.

Курси програмування для кожного

Школа функціонує на базі ужгородської компанії ThinkMobiles, яка займається розробкою мобільних додатків та ігор на iOS, Android, Unity та інших платформах і співпрацює з ринками Європи, Америки, Африки та країн Сходу. Компанія започаткувала курси задля розширення свого штату спеціалістів, тому зацікавлена у максимально якісній підготовці справжніх фахівців.

Випускниками Guru IT School стали вже кілька сотень студентів, значна частина з них працевлаштувались в ThinkMobiles.

Як після навчання отримати роботу в ThinkMobiles?

В Guru IT School діє рейтингова система, яка мотивує студентів, оскільки найсумліннішим по закінченню навчання надходить пропозиція щодо стажування, а потім і працевлаштування.

“Для того, аби стати програмістом, не треба мати супер-здібності. Все, що необхідно, це бажання і наполегливість у навчанні”, — переконують у школі.

Guru IT School пропонує на вибір такі курси: Базовий WEB, JS_advanced, який розпочинається в кінці вересня.

Також планується запуск курсу QA. Студенти, що виберуть цей напрям, мають можливість здобути знання у сфері тестування програмного забезпечення та мобільних додатків. Це один із найпопулярніших курсів, адже для багатьох студентів це — найпростіший спосіб почати свою кар’єру в ІТ.

Викладачі

Викладачі курсів – Андрій Юрійович Брила, доцент кафедри системного аналізу і теорії оптимізації, 15 років викладає в УжНУ, та співробітники компанії ThinkMobiles, які самостійно розробили навчальні програми, адаптовані під потреби сучасного ринку ІТ з урахуванням власного досвіду роботи у сфері програмування.

На відміну від академічної освіти, під час курсів студенти отримують лише ті знання, які потрібні у практичній діяльності.

Тож, якщо ви вирішили, що хочете працювати в ІТ-сфері, але не знаєте, з чого почати, приходьте в Guru IT School. Тут допоможуть визначитися зі спеціальністю, вибрати необхідний курс і, цілком можливо, саме тут ви отримаєте свою першу роботу в ІТ.

Ознайомитися більш детально з інформацією щодо курсів та зареєструватися на навчання можна:

На сайті: https://guru.thinkmobiles.com

У соціальних мережах: https://www.facebook.com/guru.it.school

За телефонами: 099 756 09 85, 063 212 40 23

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