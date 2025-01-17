Експертні команди з лікарів, вибір яких буде відбуватися автоматично через електронну систему, визначатимуть ступінь працездатності людини з 1 січня 2025 року. Ці команди функціонуватимуть замість МСЕК і працюватимуть щодня на базі 11 медичних закладів області, — розповіли на брифінгу в Обласній лікарні ім.А.Новака. Складатимуться ці команди з лікарів, які безпосередньо проводять медичну практику.

— З 1 січня проводиться повсякденне оцінювання особи щодо функціонального стану: команди визначатимуть ступінь працездатності, встановлюватимуть чи скасовуватимуть інвалідність. Тобто особа отримує відсоток втрати працездатності відповідно до того, як раніше встановлювалась група інвалідності, — пояснила директорка департаменту охорони здоров’я ОВА Любов Мандзич.

Які лікарні беруть участь у програмі

Експертні команди діятимуть на базі 11 медичних закладів області — монопрофільних:

Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії – для пацієнтів, які мають патологію серцево-судинної системи;

Закарпатський протипухлинний центр – для оцінювання онкохворих;

Обласний заклад з надання психіатричної допомоги – для пацієнтів психоневрологічного профілю;

Центр легеневих хвороб – для людей, які мають туберкульоз, легеневу патологію;

та багатопрофільних:

Закарпатська обласна клінічна лікарня імені А.Новака;

Виноградівська районна лікарня;

Лікарня Святого Мартина;

Рахівська районна лікарня;

Тячівська районна лікарня;

Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня;

Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П.

— Кожен заклад сформував свою команду. Основний момент у тому, що ми мінімізували корупційну складову і мінімізували людський фактор: йде знеособлення членів команди та пацієнтів. Тобто ми не знаємо, хто в той чи інший день буде проводити оцінювання і члени команди не знатимуть, кому вони проводять оцінювання. Відповідно до профілю пацієнта створюється кожен раз інша команда, — каже Любов Мандзич.

Як відбувається процедура

Для пацієнта основним є лікуючий лікар, який формує пакет документів. Пацієнт отримує повідомлення про дату, час та місце проведення оцінювання. Ні він, ні лікар заздалегідь не знають склад експертної команди. За словами Любов Мандзич, близько 50% пацієнтів не повинні будуть очно з’являтися на проведення оцінювання експертною комісією. Зокрема, пацієнти з онкологічними захворюваннями, туберкульозом, анатомічними дефектами (вродженими та отриманими внаслідок травми).

Про рішення експертної комісії пацієнт має дізнатися впродовж доби після розгляду пакета документів, якщо нема потреби додаткових обстежень, особисто (електронною поштою), через лікаря, Пенсійний фонд або ж Службу соцзахисту.

Додатково консультацію можна отримати:

гаряча лінія МОЗ: 0 800 505 201

спеціалізована лінія з питань впровадження реформи МСЕК: 0 800 60 20 19

Закарпатська ОВА з 10:00 до 18:00: 0 800 503 521.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Закарпатської ОВА

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