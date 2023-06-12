Як не потрапити у пастку шахраїв під час онлайн-шопінгу – рекомендації кіберполіції

В інтернеті можна купити все, що завгодно. Просто, зручно і швидко. Втім варто пам’ятати, що існують ризики потрапити у пастку аферистів, адже продаж неіснуючих товарів – найрозповсюдженіша схема шахрайства у віртуальному просторі.

Найчастіше зловмисники ошукують громадян, продаючи неіснуючі товари на майданчиках оголошень або у соцмережах. Як правило, у таких випадках головна умова купівлі – повна або часткова оплата. На шахрайство також може вказувати й значно нижча ціна товару в порівнянні з аналогічними пропозиціями.

Ще одна поширена схема шахраїв – створення фішингових ресурсів, які ззовні схожі на популярні інтернет-магазини. Сплачуючи на таких сайтах, покупець не лише залишається без бажаного товару, а й «передає» дані банківської картки аферисту. Надалі, володіючи такими відомостями, зловмисники привласнюють гроші з рахунків громадян.

Кіберполіція рекомендує дотримуватися наступних порад для безпечного шопінгу в інтернеті:

– купуйте та сплачуйте лише на перевірених ресурсах та переконайтеся у правильності URL-адреси сайту. Навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

– надавайте перевагу післяплаті, аби мінімізувати ризики шахрайського заволодіння грошима;

– не повідомляйте нікому дані своєї банківської картки (особливо CVV-код та термін дії);

– для онлайн-шопінгу краще завести окрему інтернет-картку і переказувати на неї лише суму, необхідну для оплати;

– у разі купівлі на платформі оголошень обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи і не переходьте у сторонні месенджери: туди зловмисники можуть надіслати фішингові посилання.

Не дайте шансу шахраям ошукати вас!

Varosh, за матеріалами Нацполіції Закарпаття

Фото: Minimem

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