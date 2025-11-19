Як говорити про полон: рекомендації Максима Буткевича

Як розповідати про полон так, щоб не зробити боляче й не нашкодити тим, хто досі в неволі? Журналіст і правозахисник Максим Буткевич, який сам провів у російському полоні понад два роки, ділиться з медіа рекомендаціями: де проходить межа між суспільним інтересом і ризиком для життя та гідності людей і чому в цій темі важливіші не перегляди, а відповідальність.
Тема полону — чутлива. Необережним словом можна завдати болю людині, яка пройшла через полон, її рідним і близьким, тисячам тих, хто чекають на своїх із неволі. Винісши на загал зайву інформацію, можна нашкодити тим, хто досі в полоні, та перекреслити зусилля структур і людей, які ведуть перемовини про звільнення й докладають зусиль до обмінів.
Нас цікавлять умови, в яких перебувають наші в полоні, як поводяться з ними, що і хто їм шкодить ― а хто допомагає і надихає. Конкретика важлива. Проте зважте, що в державі-агресорці також моніторять українські медії.
На безпекові перестороги варто зважати і коли ви готуєте запитання для інтерв’ю, і коли переглядаєте свідчення, якими з вами вже поділилися. Тепер це і ваша відповідальність — не зашкодити тим, хто дотепер чекає на звільнення.
Травмачутливість, травмаобізнаність — не просто модні слова. Йдеться не тільки про те, що спогади про неволю можуть бути болісними (а такими вони є й будуть). У полоні людина позбавлена контролю над власним життям. На жаль, нечутливе поводження під час інтерв’ю може знову занурити звільнених у це відчуття.
Поверніть звільненим відчуття контролю:
Тональність розмови має значення. Під час фотосесії до одного з інтерв’ю фотограф казав мені: «Стань так. Підніми голову. Опусти руки. Розвернися. Подивись сюди. Заплющ очі. Опусти голову». Як гадаєте, який досвід нагадала мені ця фотосесія?
Нещодавно герої та героїні вашого матеріалу перебували в лещатах системи, яка нехтує поняттям людської гідності. Таке нехтування є послідовним і демонстративним, воно спрямоване на те, щоб принизити і зламати людину. Не продовжуйте цю тенденцію.
Часто несумісним із повагою до людської гідності є прагнення зробити шок-контент, детально описати катування, або й винести ці подробиці (хай навіть і пряму мову героїв) у заголовок. Те, через що проходить людина в полоні, шокує саме по собі. Чи варто робити болючу історію ще емоційнішою? Результат може бути гротескним і неповажним.
Користуючись нагодою, перекажу вітання есемемникам та есемемницям. Я не раз спостерігав ситуацію: журналістська робота професійна, а на графічну заставку матеріалу в соцмережах винесено цитату, наприклад, про подробиці катувань. Чи це справді найголовніше, що ми маємо знати про людину? Цю картинку роками видаватиме пошуковик. Її бачитимуть звільнені, їхні колеги, кохані, їхні батьки і діти. Бачитимуть люди, які чекають на рідних із полону, не маючи про них жодної інформації. Є речі, важливіші за клікабельність.
Якщо вам пощастило бути присутніми при першій зустрічі звільнених з полону та їхніх близьких ― зрозумілим є бажання зафіксувати сцени, які не можуть не хвилювати, зблизька. Однак важливо, щоби ваша камера чи мікрофон не ставали між звільненими та їхніми близькими людьми, не втручалися і не заважали.
Обмін — надзвичайно емоційна подія. Звільнені в цей момент перебувають у дуже різних станах: від радісної ейфорії — до розгубленості й невіри в те, що омріяний момент настав. Людина може бути виснажена тривалим переїздом, довгим часом у невизначеності, без їжі та сну. Зважайте на це і не випускайте в етер те, про що ваш герой чи героїня могли б потім пошкодувати.
Висвітлюйте не лише болісні епізоди, а й те, що підтримувало, давало силу духу, що дозволяло не зламатися в полоні. Це може бути цікавим і корисним для вашої аудиторії. Це підтримає тих, чиї близькі люди дотепер у неволі.
Рідні та близькі тих, хто перебувають у російській неволі, ― не лише частина вашої аудиторії, а й часто герої матеріалів. Вам, можливо, доведеться говорити з ними про тих, хто ще перебувають в полоні, про тих, хто вже звільнилися або ж про тих, хто не дожили до звільнення.
Близьких травмують як тривожні звістки, так і відсутність інформації про ситуацію будь-який людей у неволі (невідомість подекуди ранить навіть більше). У будь-якому разі болісні переживання кожної нашої людини в полоні треба множити на стільки, скільки людей за неї переймаються.
Близькі мають неоціненне знання: не лише про війну та полон, а про саму людину, за різних життєвих обставин. Саме близькі допоможуть вам розкрити людину в усій її людяності: із захопленнями, особливостями, навичками й мріями. І за належного поводження з матеріалом це дозволить зробити статтю чи сюжет не про військового чи цивільного і не про «полоненого» (чи «колишнього полоненого») ― а саме про людину в полоні. А у випадку звільнення ― про людину, яка вийшла з полону на волю і вільно провадить своє життя далі.
Стежте, щоб мова ваших матеріалів була коректною, емпатичною і неманіпулятивною.
Замість фрази “Цивільні в полоні” варто казати Незаконно ув’язнені цивільні, цивільні в ув’язненні росіян (мирне населення не може потрапити до полону).
Полонений, колишній полонений – Тут питання акцентів. Для порівняння: звільнений з полону, звільнений з полону Захисник, людина з досвідом полону.
Хлопець, молодик – У словах воїн і захисник більше гідності й поваги.
Тендітна дівчина, приваблива усмішка – Вік і гендер людини не є приводом для того, щоб зміщувати акценти з досвіду та переконань у бік зовнішності.
Жертва, моторошний, пекельний, волосся дибки, стигне кров у жилах, нелюдські страждання – Не нагнітайте, тема й без того емоційна. Пишіть спокійно і зважено.
Герой, незламність, подвиг, сила духу – Пафос змушує багатьох ніяковіти. А інколи ще й відгонить фальшем. Тут важливе чуття міри. Чи завжди доречно використовувати гучні слова?
Я вас розумію – Під час інтерв’ю варто використовувати прийоми активного слухання і виявляти емпатію. Однак чи здатні ви повною мірою зрозуміти людину з досвідом, якого у вас, на щастя, немає? Подібні вислови тільки збільшать дистанцію між вами.
Чому ви потрапили в полон? Чому звільнили саме вас? – На такі запитання не існує відповідей. Чому — це найгірше, що можна спитати в людини, котра переживає травму.
Синдром уцілілого, відчуття провини перед побратимами — це те, з чим звільненим доводиться жити роками. Коли мені телефонує мати військового, який досі в полоні, і питає: «Чому звільнили тебе, а не його?», — відповісти нічого, але я розумію розпач і тривогу цієї людини. Чи доречно такі запитання ставити на інтерв’ю — гадаю, відповідь очевидна.
Словничок можна продовжувати, проте мені здається, що загальна настанова добирати формулювання відповідально є ефективнішою.
Готуючи статтю, випускаючи сюжет в етер, поставте собі кілька запитань. Сподіваюся, ваші матеріали легко пройдуть ці фільтри.
⦁ Чи не стане після мого матеріалу гірше тим, хто зараз у полоні?
⦁ Чи не завдав/-ла я болю героям свого матеріалу, готуючи його?
⦁ Чи вплине мій матеріал на подальше життя цих людей? Як вплине, то як?
⦁ Якщо в матеріалі містяться описи жорстокого поводження, катувань, болючих сцен, яка мета цих епізодів?
⦁ Чи підтримує мій матеріал людей, які дотепер чекають на своїх рідних і близьких із неволі?
Максим Буткевич
Фото: ілюстративне/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
