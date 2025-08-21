Сьогодні вранці, 21 серпня, росіяни здійснили ракетний обстріл заводу у Мукачеві. Внаслідок влучання ракет на території заводу виникла пожежа та сильне задимлення.

Наразі влада радить уникати зайвий раз виходити з дому. Лікарі кажуть: у Мукачеві, після ворожого обстрілу, окремі показники якості повітря перевищують гранично допустимі норми. Спираючись на поради медиків і рятувальників, Varosh підготував інформаційну довідку з правилами поведінки під час задимлення і потрапляння шкідливих речовин у повітря.

Основні рекомендації під час задимлення

Не панікуйте. Зберігайте спокій і дійте послідовно.

Оцініть ситуацію. Якщо перебуваєте в епіцентрі подій, переконайтеся, чи є пожежа, загроза обвалу, постраждалі.

Захищайте органи дихання: використовуйте змочену водою тканину або захисну маску, особливо з фільтром.

Залишайтеся низько до підлоги. Дим підіймається вгору, тому безпечніше рухатися пригнувшись або повзком.

Якщо перебуваєте від задимлення в інших ближніх задимлених районах, намагайтеся залишатися у приміщенні.

Уникайте прогулянок, пробіжок і загалом перебування на вулиці у задимлених районах.

Тримайте вікна та двері зачиненими. Особливо важливо зачиняти вікна на ніч та вранці, коли концентрація забруднюючих речовин може бути вищою. При відкритті завішуйте вікна, кватирки зволоженою тканиною.

Як зменшити вплив шкідливих речовин

Пийте достатньо рідини – 2-3 літри на день. Насамперед йдеться про воду, додатково це можуть бути мінеральна вода, молочні продукти.

Зволожуйте приміщення: проводьте вологе прибирання, поставте в приміщенні ємності з водою. Це допоможе зменшити подразнення дихальних шляхів.

Регулярно мийте руки, обличчя, промивайте ніс та горло морською водою або фізрозчином.

Уникайте вживання алкоголю та куріння — вони підсилюють дію токсичних речовин.

Не перебувайте під дощем чи у вологому середовищі, якщо потрапили під дощ – після приходу додому прийміть душ.

Обмежте контакт дітей з піском та ґрунтом на ігрових майданчиках на територіях, розташованих в зоні впливу пожежі.

Якщо у вас є хронічні захворювання, особливо хвороби дихальної системи, уважно слідкуйте за своїм станом і виконуйте рекомендації лікаря!

В зоні особливої уваги:

люди старшого віку,

хворі на діабет, пацієнти з алергією, люди із серцево-судинними та легеневими захворюваннями,

діти, які є найбільш чутливими до впливу задимлення.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Закарпатська обласна прокуратура у Фейсбук

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.