Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Як діяти у разі сильного задимлення: рекомендації для громадян

21 Серпня 2025 173

Сьогодні вранці, 21 серпня, росіяни здійснили ракетний обстріл заводу у Мукачеві. Внаслідок влучання ракет на території заводу виникла пожежа та сильне задимлення.

Наразі влада радить уникати зайвий раз виходити з дому. Лікарі кажуть: у Мукачеві, після ворожого обстрілу, окремі показники якості повітря перевищують гранично допустимі норми. Спираючись на поради медиків і рятувальників, Varosh підготував інформаційну довідку з правилами поведінки під час задимлення і потрапляння шкідливих речовин у повітря.

Основні рекомендації під час задимлення

Як зменшити вплив шкідливих речовин

В зоні особливої уваги:

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Закарпатська обласна прокуратура у Фейсбук

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # задимлення дії # новини Varosh # пожежа Мукачево задимлення # ракетний удар пожежа Мукачево # як діяти в разі задиення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

День Прапора та День Незалежності України: афіша подій в Ужгороді 22-24 серпня

Громадську вбиральню в Ужгороді встановили біля площі Фенцика

Інформаційну табличку в пам’ять про Івана Чендея встановили в Ужгороді

Суд в Ужгороді ухвалив рішення на користь вітряків на Руній. Далі – апеляція