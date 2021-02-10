Як бренди можуть безкоштовно розповісти про себе на сайті “Зроблено в Закарпатті”

Нещодавно з’явилася інтернет-платформа “Зроблено в Закарпатті”, яка популяризує локальне виробництво. Кожен підприємець може зареєструватися на сайті і розповісти про себе на онлайн-майданчику закарпатських брендів. І це безкоштовно. Проте важливо, щоби продукт відповідав визначеним стандартам, про які йдеться у концепції проєкту “Зроблено в Закарпатті”.

Акцент – на крафтовому виробництві харчової продукції, напоїв та дрібної мануфактури (дизайнерські вироби, сувеніри тощо).

«На платформі “Зроблено в Закарпатті” ви зможете відчути весь колорит і автентичність нашого краю – через виробників, які виготовляють продукцію на Закарпатті. Тут ви знайдете різноманітну продукцію: від сирів до вина, від дизайнерських дошок до унікальних предметів одягу», – повідомляють засновники проєкту.

На вебсторінці наразі представлені 29 брендів. Серед них: MORGENTAL, виноробня Шато Чизай, фермерське господарство “Коник”, POVNA BANKA, Лавандова гора, Турянський мед, Турянський часник, Lay Bottle, Медовий Край.

Якщо хочете опублікувати інформацію про своє виробництво, то зробіть це за лінком , відтак з вами сконтактується адміністратор платформи. Після реєстрації кожен отримує особистий кабінет, у якому можна додавати фото продукції, ціни, переглядати статистику.

Наразі на сайті нема можливості прямої купівлі, але, ймовірно, незабаром цей функціонал запрацює.

Платформу “Зроблено в Закарпатті” створено в рамках проєкту “Діалог для Розвитку”, що організовує Агенція Регіонального Розвитку Закарпатської області за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Varosh