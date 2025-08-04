Як бізнес-спільнота Board та Українська Академія Лідерства формують нове покоління лідерів

Освіта й бізнес тривалий час розвивалися паралельно. Але коли вони починають перетинатися в дії, народжується нова якість — середовище, в якому молоді люди отримують не лише знання, а й безпосередній контакт з реальністю. Саме таку модель будує Українська Академія Лідерства (УАЛ) разом із бізнес-спільнотою Board Закарпаття.

Співпраця між ними розпочалася як серія локальних візитів та зустрічей, але з часом переросла в системну взаємодію. В основі цього партнерства — не спонсорство, а спільна дія. Підприємці не просто “приходять на події”, а стають менторами, запрошують студентів до себе, долучаються до програми як учасники, підтримують стипендіально, вчаться взаємодіяти з молоддю та переосмислюють власну роль у суспільстві. Студенти, зі свого боку, отримують доступ до живих бізнесів, реальних команд, невідредагованих історій розвитку та провалів. І це змінює обидві сторони.



Українська Академія Лідерства — це річна освітня програма, спрямована на формування нового покоління лідерів України. Вона об’єднує молодь з різних регіонів країни, забезпечуючи їх комплексними знаннями, практичними навичками та цінностями, необхідними для реалізації потенціалу в різних сферах — від бізнесу до державного управління і соціального підприємництва.

Своєю чергою, бізнес-спільнота Board Закарпаття — це об’єднання підприємців і керівників різних галузей, які прагнуть створити середовище для розвитку бізнесу та регіону загалом. Board не просто працює як платформа для обміну досвідом, а системно інвестує в майбутнє, підтримуючи освітні ініціативи і формуючи нові стандарти лідерства. Такий підхід дає змогу не лише зміцнювати бізнес-екосистему, а й формувати конкурентне, соціально відповідальне покоління лідерів для Закарпаття і України загалом.

Досвід бізнесу, як можливості для студентів УАЛ

Таке партнерство ґрунтується на взаємному збагаченні. Молодь отримує унікальний доступ до живих історій бізнесу — реальних викликів, успіхів і помилок, які доповнюють теоретичні знання. Водночас підприємці знаходять нові можливості для комунікації з молодим поколінням — людьми, що мислять критично, діють рішуче і прагнуть творити зміни.

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Студенти Української Академії Лідерства мають змогу зануритися у реальний бізнес під час екскурсій на підприємства учасників бізнес-спільноти Board. Ці візити формують розуміння логіки роботи, ключових процесів, атмосфери команди та корпоративної культури. Це безцінний практичний досвід, що виходить за межі університетських лекцій і допомагає молоді свідомо обирати свій професійний шлях.

Яна Антипова, студентка УАЛ: «Зустрічі з учасниками Board дали можливість побачити різні сфери та процеси зсередини. Відвідування компаній, таких як “Крайна” та “Idea”, показало, як працюють команди, які виклики виникають і як їх долають. Дехто зацікавився маркетингом і отримав шанс на стажування, одна студентка, що працювала з дітьми, зрозуміла, що хоче розвиватися саме в цій сфері. Такий досвід є унікальним і надзвичайно важливим, особливо для підлітків, які тільки починають свій шлях. Ми щиро вдячні бізнес-спільноті Board за таку співпрацю».

Анна Бондаренко, керівниця УАЛ в Ужгороді: «За час співпраці ми започаткували системну взаємодію освітньої інституції і бізнесу. Це візити з презентаціями для студентів, відвідування виробництв, підтримка студентських ініціатив і проєктів Академії товарами та послугами, поширення інформації про можливості для молоді. Навзаєм ми вітали Board вертепом, проводили спільні стажування, волонтерили на подіях, запрошували підприємців на партнерську програму “Мости, лани та зорі”, презентували українські бізнеси за кордоном у рамках адвокаційної кампанії в країнах ЄС. Зараз ми на новому рівні: учасники спільноти Board долучаються стипендіями для наступних студентів УАЛ і стають частиною Опікунської ради осередку. Для нас важливо, що ми маємо ціннісний метч і спільні пріоритети. Це взаємообмін енергією, який можливий завдяки спільнотам, орієнтованим на формування майбутнього власними руками вже сьогодні».

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Як УАЛ формує лідерів громад: бізнес, освіта та самоврядування

У 2025 році Українська Академія Лідерства зробила суттєвий крок уперед, запустивши програму «Про лани, мости та зорі» — освітній проєкт для лідерів місцевих громад. Це не просто курс чи тренінг, а платформа, яка об’єднує підприємців, освітян і керівників місцевого самоврядування.

Партнерство з УАЛ відкриває для підприємців унікальні можливості долучитися до програми, створеної спеціально для друзів і партнерів Академії. Взаємодія з УАЛ стала для багатьох трампліном для особистого та професійного розвитку. Учасники не лише отримали нові знання, а й занурилися у трансформаційний досвід, який дав доступ до розгалуженої мережі контактів із впливовими управлінцями та лідерами. Це історія про те, як спільні зусилля та інвестиції у розвиток лідерства допомагають будувати сильні громади і формувати майбутнє.

Катерина Лабош, учасниця Board Закарпаття, власниця компанії Дитяча “Академія Успіху”: “Українська Академія Лідерства стала для мене справжнім відкриттям і трансформацією. В її стінах те, що було закладене у мені як місія, набуло чіткого звучання. Серед натхненних людей зі всієї України я ще раз згадала, як горить моє серце, коли я творю для дітей, для освітнього майбутнього, для країни. Тут народжуються не просто знайомства — тут творяться зв’язки, які здатні змінити міста. А іноді — і країну. УАЛ допоміг мені зібрати думки докупи. Все, що було розпорошене — стало стратегією, що веде до масштабної мрії — школи майбутнього. І найважливіше: тут я навчилася бути ще відвертішою, ще сміливішою. Не боятися великого. І не відкладати головне”.

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Інвестиція у завтра: чому такі співпраці важливі для бізнесу

Бізнес-спільнота Board переконана, що майбутнє середовища підприємців напряму залежить від молоді. Саме тому підтримка та взаємодія з освітніми ініціативами, такими як УАЛ, є стратегічним пріоритетом. Вже близько трьох років ком’юніті активно інвестує в нове покоління, реалізовуючи безліч ініціатив: від подій та навчальних програм до тісної співпраці з освітніми закладами. Партнерство з Українською Академією Лідерства є ключовим у цьому прагненні формувати майбутні покоління лідерів.

Оксана Розман, партнерка бізнес-спільноти Board на Закарпатті: “Для нас партнерства з різними організаціями надзвичайно важливі, адже ми всі живемо в одному регіоні й прагнемо, щоб Закарпаття стало динамічним середовищем для розвитку. Найлегший та найефективніший спосіб досягти цього — починати з майбутніх підприємців і фахівців, закладаючи в них правильні цінності вже сьогодні. Бізнес в Україні — один із найгнучкіших та найефективніших секторів, який має ресурс і потенціал впливати на освіту — швидше й якісніше, ніж держава. Якщо ми хочемо мати сильні команди, маємо долучатися до формування тих, хто завтра прийде працювати у наші компанії. Крім того, це про соціальну відповідальність, яка є невід’ємною частиною сучасного бізнесу. А ще — це можливість росту самих підприємців: хтось вперше виступає як спікер, хтось переосмислює свій досвід і ділиться ним”.

Залучення локального бізнесу до освітніх проєктів, як-от Українська Академія Лідерства — значно більше, ніж просто підтримка молоді. Це стратегічний крок до сталого зростання регіону. Взаємодія з майбутнім поколінням лідерів відкриває компаніям доступ до свіжих ідей та інноваційних рішень, а також дозволяє зміцнити власну репутацію, як відповідального та прогресивного бізнесу.

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Підприємцям важливо стати частиною таких ініціатив, адже саме через спільні зусилля ми будуємо фундамент для сильної, успішної та освіченої країни. Інвестуючи в молодь сьогодні, ми створюємо чудову Україну завтра. Якщо ви прагнете сприяти цим змінам та інвестувати у розвиток лідерського потенціалу, долучайтеся до підтримки проєкту Української Академії Лідерства. Більше про роботу УАЛ та можливості для співпраці у соціальних мережах: Українська Академія Лідерства

Більше про роботу спільноти Board Закарпаття дізнавайтесь тут.

Партнерська публікація

Мирослава Кухта, Board Закарпаття

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