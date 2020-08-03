Як 19-річний ужгородець Володимир Белов самотужки випустив свій перший альбом

Ужгородцю Володимиру Белову – 19 років. Він самотужки заробив на музичну техніку, на карантині написав 14 треків і нещодавно випустив свій перший альбом – Trapped in loneliness.

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Володимир 13 років грає на піаніно, самостійно освоїв гітару та барабани, завершує Ужгородський інститут культури і мистецтв (вчитель музики), з жовтня 2019-го – учасник місцевого рок-гурту Majesty of Revival, розвиває сольний проєкт Mae Stone, у рамках якого вийшов альбом Trapped in loneliness.

Влітку минулого року хлопець подався до Польщі на заробітки, відтак придбав ноутбук, MIDI-клавіатуру, студійний мікрофон.

«Я скомпонував свою “міністудію”, і в гуртожитку трохи підробляв, пишучи вокал і музику на замовлення».

Володимир продовжував грати в Majesty of Revival, писав треки, а з опануванням програм йому допомагав Дмитро Павловський.

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До карантину молодий музикант вчився технічним принципам програм, намагався творити музику, але зізнається, що безуспішно.

На карантині Володимир перебував удома і заходився знов творити музику. За два місяці написав 14 треків, знайомі намалювали обкладинку для альбому і він вийшов у світ. Володимир каже, що його надихає Алан Вокер.

«Я купив підписку у дистриб’ютора DistroKid, через який і випустив свій альбом під назвою “Trapped in loneliness”».

Музика в альбомі – electro dance music, deep house, progressive house.

«Мій альбом – різносторонній. У ньому і спокійна музика, і драйвова, весела».

Наразі Володимир Белов хоче придбати MIDI-синтезатор на 61 клавішу, ставить на паузу сольний проєкт Mae Stone, а найбільше енергії вкладає у рок, спільно з Majesty of Revival готує альбом, і надалі готовий писати різну музику – рок, танцювальну, соло на синтезаторі.

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