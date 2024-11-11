«Я знаю своє місто»: в Ужгороді ініціювали туристичну акцію

Відсьогодні і до 12 грудня в Ужгороді триватиме туристична акція «Я знаю своє місто». Запровадила її команда туроператора “MUSE travel”, аби популяризувати ініціативу “Єдиний квиток” та водночас і підтримати благодійний збір Олександри Кость.

Менеджер туроператора розповів Varosh, що умови акції прості: людина купує “Єдиний квиток” і виконуючи умови акції, тобто відповідаючи на питання вікторини, яка закладена в QR-кодах на трьох локаціях, бере участь у розіграші. QR-коди будуть знаходитися з завтрашнього ранку у всіх трьох музеях, в яких діє “Єдиний квиток”: в музеї архітектури і побуту, в Ужгородському замку і в Художньому музеї Бокшая. — Їх треба буде знайти на локаціях, ці коди. Зареєструє номер свого квиточка і ми через місяць переглядаємо всі форми. Якщо людина правильно виконала всі умови акції, то її форма бере участь у розіграші: через рандомайзер ми виберемо трьох переможців, — пояснили в “MUSE travel”.

— Ми дуже сильно не хотіли зробити з цього пустий розіграш і намагалися його наповнити максимально сенсом, щоб вивчалися оці три локації і водночас підтримати збір Олександри, — пояснив Varosh менеджер “Muse travel”. — Кошти передамо на той збір, який буде актуальний у середині грудня, на час закінчення акції. Без наших воїнів таких акцій просто не було би, тому це наш обов’язок — підтримувати їх. Відтак, чим більше квитків буде продано, тим пропорційно і більшою буде сума, яку ми зможемо передати.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Muse travel

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