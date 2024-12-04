“Я виступаю за те, щоб допомогти Україні захистити себе”. Євродепутатка Карола Ракете про візит на Закарпаття

Днями на Закарпатті була євродепутатка Карола Ракете. Парламентарка пояснює, що ціль її візиту — підтримати Україну в ідеї свого захисту та показати іншим громадянам Європейського Союзу, чим живуть українці зараз.

Карола Ракете була обрана до Європарламенту в червні цього року як незалежна кандидатка за партійним списком німецької соціалістичної партії “Die Linke” (“ліві”). У вересні 2024 вона була однією з небагатьох серед однопартійців, яка проголосувала “за” резолюцію «Продовження фінансової та військової підтримки України державами-членами ЄС». Інші члени групи «Ліві» проголосували так: 20 євродепутатів відхилили резолюцію, 9 проголосували «за», 12 утрималися.

У коментарі виданню Varosh Рекете відзначила, що попри таку позицію “лівих”, в Європейському парламенті більшість депутатів все ж виступають за те, щоб підтримувати Україну надалі фінансово та надавати зброю.

— Я представляю ліве крило Європейського парламенту, більшість членів якого є антимілітарними та посилаються на прагнення до пацифізму. В цілому, я підтримую такі ідеї, розумію їх, але зараз Україна знаходиться в дещо іншій ситуації, адже повинна захищати себе та свої інтереси, — каже Ракете.

— Ми завжди виступали за захист тих, кого притісняють та хто бореться проти імперіалізму. Тому я виступаю за те, щоб допомогти Україні зберегти свою культуру, незалежність та свої демократичні цінності.

Євродепутатка зазначила, що вплив російської пропаганди на засоби масової інформації досі залишається високим, звідси й дуже стійкі наративи про те, що саме українська, а не російська сторона має першою скласти зброю.

— До того ж, ми спостерігаємо в Німеччині тенденцію зростання недовіри до уряду, коли громадяни схильні довіряти не інформації з офіційних джерел, а вірити тому, що прочитали у соцмережах, хай якими неймовірно безглуздими можуть ці речі бути, — скаржиться депутатка.

На думку Ракете, ситуацію погіршує й позиція крайніх правих політиків, які репрезентовані в більшості парламентів європейських країн. Вона наводить приклад партії “Альтернатива для Німеччини”, а також тривалий період перебування при владі Віктора Орбана, який нещодавно був з візитом в росії.

— Насправді, люди Німеччині мало розуміють, як багато людей переїхало зі Сходу України на Захід, скільки з них втратили свої домівки, але залишаються в цій країні. Мене вражає наскільки сильним, активним та згуртованим є громадянське суспільство в Україні, як щиро люди прагнуть допомогти і підтримати один одного у важкій ситуації війни. Це те, що я буду розповідати й показувати своїм співгромадянам, — підсумовує євродепутатка.

Карола Ракете стала всесвітньо відомою у 2019 році після того як будучи капітанкою рятувального корабля Sea-Watch 3, врятувала життя 40 мігрантів, висадивши їх на острові Лампедуза, попри заборону італійської влади.

На Закарпатті вона також зустрілася з представниками ініціативної групи “Free Svydovets” та розповіла про те, чому важливо дотримуватися демократичних процедур при ухваленні важливих проєктів, які впливають на навколишнє середовище.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Юрій Готра, Дзвінка Білоног

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