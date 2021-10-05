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“Я працюю самостійно”. Як у Луцьку діє інклюзивна кав’ярня

5 Жовтня 2021 3

Луцька кав’ярня “Старе місто” перша у місті, де працюють люди з синдромом Дауна. За це лучани тепло називають її сонячною.Насправді заклад приклад соціального підприємництва, яке ризикнули розвивати мами хлопців, які тут працюють, Олена та Лариса.

Жінки кажуть: не кожен підприємець сьогодні хоче взяти на роботу людину з інвалідністю. А їхня кав’ярня не просто гарний приклад, але й інклюзивне середовище, за яким вже закріпилася й репутація арт-простору.

Ще за три роки до відкриття Андрій та Валентин почали навчатися цьому бізнесу, а вже нині повністю соціалізувалися, навчилися варити каву і бути відмінними та люб’язними офіціантами.

Varosh за матеріалами Район.Луцьк

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# інклюзивна кав'ярня # луцьк

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