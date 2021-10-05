“Я працюю самостійно”. Як у Луцьку діє інклюзивна кав’ярня

Луцька кав’ярня “Старе місто” – перша у місті, де працюють люди з синдромом Дауна. За це лучани тепло називають її сонячною.Насправді заклад – приклад соціального підприємництва, яке ризикнули розвивати мами хлопців, які тут працюють, – Олена та Лариса.

Жінки кажуть: не кожен підприємець сьогодні хоче взяти на роботу людину з інвалідністю. А їхня кав’ярня – не просто гарний приклад, але й інклюзивне середовище, за яким вже закріпилася й репутація арт-простору.

Ще за три роки до відкриття Андрій та Валентин почали навчатися цьому бізнесу, а вже нині повністю соціалізувалися, навчилися варити каву і бути відмінними та люб’язними офіціантами.

Varosh за матеріалами Район.Луцьк