Визначать чіткі терміни служби: Міноборони готує нові контракти для військовослужбовців

Міністерство оборони України, за дорученням Президента Володимира Зеленського, розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідних змін до законодавства.

Як повідомляють у відомстві, головною новацією стане запровадження чітких, гарантованих термінів служби.

Ключові переваги нових контрактів:

фіксований термін служби — 1, 2, 3, 4, 5 років і більше;

— 1, 2, 3, 4, 5 років і більше; відстрочка від мобілізації на 1 рік (крім контрактів строком на один рік);

(крім контрактів строком на один рік); додаткова щомісячна винагорода за участь в операціях і щорічні фінансові бонуси ;

за участь в операціях і ; можливість обрати військову частину та посаду в межах визначеного переліку.

Після ухвалення законодавчих змін нові контракти зможуть підписати всі захисники та захисниці України – як ті, хто вже служить, так і ті, хто лише планує долучитися до війська.

Наразі Міністерство оборони спільно з Урядом, Міністерством фінансів і міжнародними партнерами працює над узгодженням нормативної бази та фінансових питань. Додаткові деталі очікуються найближчим часом.

Разом із тим, поки невідомо, як саме буде врегульовано питання термінів служби для чинних військовослужбовців, які вступили до війська на початку повномасштабного вторгнення або й ще раніше. Також залишається відкритим питання, чи передбачатиметься механізм звільнення для мобілізованих добровольців, які не укладали контрактів.

Ситуація з визначенням термінів служби в ЗСУ

Питання встановлення граничних термінів служби для військових обговорюється ще з кінця 2023 року.

Тоді у парламенті розглядали законопроєкт про посилення мобілізації, який передбачав демобілізацію після трьох років служби. Однак під час голосування у Верховній Раді у квітні 2024 року депутати виключили норму про терміни служби – на прохання Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Натомість Верховна Рада зобов’язала Міністерство оборони впродовж 8 місяців врегулювати питання демобілізації окремим законопроєктом. До кінця 2024 року цього зроблено не було, пише DW.

За інформацією “Української правди”, у січні Міноборони вже розробило власний законопроєкт про терміни служби. Він передбачав демобілізацію після трьох років служби, з яких 18 місяців – у зоні бойових дій.

Втім, Генеральний штаб не підтримав ініціативу, оскільки її реалізація, за оцінками Міноборони, могла б призвести до звільнення понад 108 тисяч військових, серед яких 14 тисяч офіцерів. Це, за словами представників Генштабу, спричинило б суттєве зниження укомплектованості бойових частин.

У нинішніх умовах воєнного стану чіткі терміни служби для контрактників і мобілізованих не визначені: усі строки служби автоматично продовжуються до завершення воєнного стану, демобілізації або появи визначених підстав для звільнення.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Сергій Гудак

