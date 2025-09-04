Виставу “Жменяки” в Ужгородському скансені покажуть актори муздрамтеатру

Виставу “Жменяки” за твором Михайла Томчанія покажуть, уже вдруге, в Ужгородському скансені. Вперше легендарну виставу показували у ковідний 2019 рік, тепер же, зі слів директора-художнього керівника Закарпатського музично-драматичного театру Рудольфа Дзуринця, зроблять показ більш видовищним.

— Це легендарна вистава, одна з візитівок нашого театру. Цього разу в показі ми хочемо залучити ледь не кожну локацію скансену,— каже він. — Актори будуть виходити кожен зі “своєї” хати і це буде несподіванкою для глядачів. Минулого разу ми крали довкола однієї хати, тепер же хочемо зробити інакше: буде задіяно кілька локацій і глядачі будуть максимально залучені до процесу.

Вистави просто неба

У виставі повністю оновлено акторський склад, багато акторів театру взяли до рук зброю і пішли захищати країну, тож буде чимало нових облич. Рудольф Дзуринець каже: практично кожну виставу з репертуару театру актори можуть зіграти будь-де: казку “Витівки короля Дроздоборода” актори грали в Ужгородському замку, “Ричарда ІІІ” — в Невицькому.

— Всі ми розуміємо так, що театр — це синтез мистецтв. Але чим більше ми показуємо вистав просто неба, воно тим більше привертає увагу людей на діяльність театру і в тому числі тієї локації, де ми граємо. Але в мене ще є одна локація, деталі поки не скажу, крім того, що хочемо зробити свого роду синтез шекспірівських п’єс на руїнах заводу. Наразі це все, що можу розказати.

Тож виставу “Жменяки” в Ужгородському скансені покажуть 13 вересня, до Дня Ужгорода о 18:00. Наразі це буде тільки один показ, актори активно готуються до відкриття ювілейного, 80-го театрального сезону на Великій та Малій сцені.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: архівні, надані Рудольфом Дзуринцем

