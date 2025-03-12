Виставу «Король Лір» актори-аматори театру «УЖіК» знову покажуть на сцені в Ужгороді

22 березня Театр-студія переселенців «УЖіК»покаже виставу «Король Лір» на сцені Театру ляльок «Бавка» в Ужгороді. Торік актори повезли виставу до Великобританії, показавши її у Королівському Шекспірівському театрі RSC у Стретфорд-на-Ейвоні й це вперше після Британії покажуть її знову в Ужгороді.

— Це наша перша вистава, яка, по суті, і дала старт нашому театру, — сказала Varosh продюсерка театру-студії Юлія Єгорова. — Наразі в нашому доробку три вистави й працюємо над четвертою, але саме «Король Лір» є тепер дуже актуальним і відгукується на проблеми в Україні. Ця вистава, наче крик людей про сімейні цінності та їх крихкість. Прості та вічні ідеї Шекспіра дуже близькі нам сьогодні, ми це особливо гостро відчули на гастролях у Великобританії.

На фото: виступ акторів у Британії

Нагадаємо, театр-студія «УЖіК» уже поставив вистави «Король Лір», «Чекаючи на Ґодо» та «Маклена Ґраса».

«УЖіК» став повітрям для акторів-переселенців

Вперше «Короля Ліра» актори-переселенці поставили в травні 2022 року на сцені ПАДІЮНу. Люди різних професій, рятуючись від війни, приїхали в Ужгород і стали акторами-аматорами, утворивши під керівництвом режисера В’ячеслава Єгорова театр «УЖіК». Юлія Єгорова розповіла: за цей час склад акторів вистави постійно змінювався:

— Люди поверталися додому чи їхали кудись далі — це досить динамічний процес, що дуже виснажливо для проєкту, особливо якщо врахувати, що ми не маємо постійного фінансування, а тільки час від часу отримуємо якісь кошти з ґрантів, — каже вона. — Тривалий час нас підтримував «Зонта-клуб Ужгород», з домовленостями допомагав Департамент культури Закарпатської ОВА. Проте для наших акторів театр — це як повітря, вони ним живуть, пишаються і вважають своїм внеском у розвиток Закарпаття.

Театр-студія переселенців «УЖіК»: про любов, арт-терапію і переключення від реальності на війні

Нагадаємо, про виставу «Король Лір» режисер Дмитро Грешко зняв документальний фільм «Король Лір: Як ми шукали любов під час війни», світова премʼєра якого відбулася в Лос-Анджелесі. Стрічка була представлена в Україні у рамках мандрівного кінофестивалю Docudays UA та подорожувала фестивалями по різних країнах світу.

«Король Лір»: нові та старі актори

Роль короля цього разу в ужгородській «Бавці» знову виконуватиме Олексій Дашковський, найперший Лір. За цей час він повернувся в Ірпінь, але на вихідні приїжджає до Ужгорода на репетиції… Юлія Єгорова розповіла: чоловік рік пропрацював в Ірпіні у школі й весь час думав, як йому фізично поєднати два заняття.

— Крім нього цього разу гратимуть знову Блазня Олена Алябʼєва (Харків), а Корделію — Юлія Горєлкова (м.Чугуїв), — ділиться Юлія Єгорова.

Виставу покажуть 22 березня в театрі ляльок «Бавка», початок о 18.00. Квитки за посиланням або в касі театру (Театральна 8), та за телефоном 0957185909.

Далі «УЖіК» планує нові гастролі: у Британію та Францію і по Україні — у Львів, Тернопіль та Київ. Везтимуть «Короля Ліра» та «Чекаючи на Ґодо».

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: “УжІК”

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