Виставки, лекції, театр, кінофестиваль: що цікавого буде в Ужгороді 20-22 вересня

Судячи з нинішньої афіші заходів на прийдешні вихідні, творче й мистецьке життя в Ужгороді вирує.

Саме назустріч прийдешньому вікенду в обласному центрі Закарпаття розпочинається тритижневий великий, уже п’ятий за ліком Карпатський Міжнародний Кінофестиваль, присвячений горам, екології й туризму. Окрім 30 програмни стрічок, програма заходу передбачає різноманітні тематичні активності, відвідати які можуть усі зацікавлені темою української кіноіндустрії та гір у ній.

У п’ятницю, 20 вересня усіх небайдужих до власного міста ужгородців запрошують по можливості долучатися до Всесвітнього дня приибирання. Точного часу в акції немає, вона триває увесь день, тож за бажання цілком можливо знайти годинку-другу, аби впорядкувати прибудинкову територію, посортувати сміття та віднести посортоване до найближчого місця збору, наприклад, на Екологічний острівець.

Для активних спортсменів є пропозиція навідатися у суботу, 21 вересня у Мукачево: там після дворічної перерви проходитиме Мукачівський півмарафон, на цей раз – екскурсійно-пізнавальний.

Є чудова новина й для театралів: саме цієї неділі Закарпатський облмуздрамтеатр відкриває новий театральний сезон.

Та й загалом, усі три дні, починаючи від п’ятниці, цікавих та різнавальних подій в Ужгороді не бракуватиме. Обирайте, визначайтеся зі вподобаннями та плануйте дозвілля.

А якщо раптом котрийсь із запланованих заходів пройшов повз нашу увагу, обов’язково повідомте: додамо його в афішу!

20 вересня

Лекція до Дня захисників і захисниць України «Ніколи не забудемо»

Час: 14:00.

Локація: каплиця Ужгородського замку.

Виставка «Метамодерн. Мистецтво в умоах апокаліптичного періоду»

Учасники виставки:

Владислав Габда

Ангеліна Гафинець

Олексій Динник

Олександр Жильцов

Василь Кадар

Саша Макарська

Анна Миронова

Ната Попова

Ольга Соколюк

Тарас Табака

Наталія Тарнай

Олеся Тимчій

Руслан Тремба

Володимир Ульянов

Габріелла Федяєва.

Куратор Тарас Табака.

Час: 16:00.

Локація: Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая.

Панельна дискусія: “Українська кіноіндустрія сьогодні. Фокус Закарпаття”

У рамках 5-го Карпатського гірського міжнародного кінофестивалю відбудеться панельна дискусія на тему “Українська кіноіндустрія сьогодні. Фокус Закарпаття”, де будуть обговорені актуальні питання розвитку кіно в Україні, зокрема на Закарпатті. Захід об’єднає представників кіноіндустрії, кінокомісій та місцевої влади для відкритої розмови про стан та перспективи українського кінематографу в умовах війни.

Основні теми дискусії:

– Розширення кіновиробництва.

Артем Мостовий, звукорежисер та продюсер розповість про функціонування кіновиробничих потужностей під час війни. Він поділиться досвідом своєї студії та викликами, з якими стикаються кінематографісти у нових умовах.

– Стан української кіноіндустрії сьогодні.

Режисер Володимир Бакум та продюсер Артем Голубев, представлять огляд сучасних українських кінопроєктів: що виробляється, де виробляється та які перспективи існують для розвитку індустрії в Україні.

– Документальне кіно під час війни.

Дмитро Грешко, режисер-документаліст, розкриє специфіку створення документальних фільмів під час війни, зокрема, розповість, як увійти у сферу документального кіно та про унікальні труднощі, з якими стикаються режисери в умовах воєнного конфлікту.

– Державна підтримка локальних кіновиробників.

Євген Тищук, директор департаменту культури Закарпатської ОДА-ОВА, заслужений артист України представить інформацію про місцеву підтримку кіновиробництва в Україні та на Закарпатті зокрема. Він розповість про програми й ініціативи, що спрямовані на стимулювання кіновиробничої діяльності в регіоні.

– Кіноіндустрія на Закарпатті.

Антоніо Лукіч, відомий український кінорежисер та сценарист, поділиться думками щодо того, чого саме бракує для розвитку кіновиробництва в Закарпатському регіоні. Він виділить основні виклики та потреби індустрії для повноцінного функціонування в цьому куточку України.

Модератор: режисер Вʼячеслав Єгоров.

Вхід вільний.

Час: 16:00-17:30

Локація: Арт-простір «Ліс» (вул. Фединця, 37).

Експозиція Наталії Сіми-Павлишин «Жінка і море»

Виставка присвячена матері художниці – пані Варварі.

Наталія Сіма-Павлишин – членкиня Закарпатської організації Національної спілки художників України, заслужена художниця України.

У авторському репертуарі – різні жанри станкового живопису: психологічний портрет, теметична картина, ліричний пейзаж, натюрморт. Картини вирізняються особливою вишуканістю та європейськістю. Роботам притаманна декоративність, святковість. Володіє широким діапазоном тональності, тонким відчуттям кольору. Учасниця міжнародних виставок та симпозіумів. Роботи знаходяться в багатьох музеях та приватних колекціях різних країн світу.

Лауреатка премії Й. Бокшая та А. Ерделі за живописний твір «Що таке осінь». Переможниця всеукраїнського творчого конкурсу «Осяяні любов’ю»;

Час: 16:00.

Локація: виставкова зала Закарпатського музею народної архітектури та побуту (м. Ужгород, вул. Капітульна, 33а).

Презентація книги Романа Офіцинського «Степан Бандера» із серії «Життя видатних українців»

«Степан Бандера (1909–1959) — непересічна історична постать. Його життя й діяльність донині викликають небуденний розголос серед масової авдиторії та заповзяті політичні й наукові дискусії в багатьох країнах. Його іменем означують справді українське. Бандерівцями шовіністи називають українських патріотів, а українську мову — бандерівською. Виправдовуючи військове вторгнення в Україну 2014-го, а потім і повномасштабну навалу 2022-го, російський диктатор зробив Степана Бандеру ледь не головним доказом загрози національній безпеці РФ. Адже той не тільки фанатично вірив у повноцінне державне відродження поневоленої рідної нації, а й став символом руху опору будь-яким зайдам і насамперед московським», — йдеться в анотації до книги.Роман Офіцинський — письменник, лавреат Премії ім. Дмитра Яворницького, Всеукраїнських літературних конкурсів ім. Леся Мартовича та Григорія Тютюнника, доктор історичних наук, професор, почесний краєзнавець України , громадський діяч.

Вхід вільний.

Час: 18:00.

Локація: книгарня «Є» (проспект Свободи, 40).

21 вересня

Лекція «Янголи української армії. Бойові медики та тактична медицина»

У вас буде можливість познайомитися з бойовим медиком і розібратись в особливостях його роботи.

Програма зустрічі:

– Система допомоги пораненому військовому

– Хто такі бойові медики та які їхні обов’язки

– Як відбувається евакуація

– турнікети, що рятують життя

– Чи можна стати бойовим медиком без медосвіти.

Для участі необхідно:

зареєструватися за посиланням;

зробити довільний благодійний внесок;

дочекатися підтвердження від організаторів.

Місце проведення та інші деталі повідомимо підтвердженим учасникам.

Захід організовує Центр готовності цивільних Благодійного фонду Сергія Притули.

Європейський тиждень спорту Усіх охочих запрошують на набережну Незалежності в Ужгороді – на локації «Активних парків».

Працюватимуть функціональний фітнес-майданчик, доджбол, корфбол, флорбол, регбі-5, диск-гольф, алтимат, панна, бадмінтон, корнхол.

Початок – 15:00.

22 вересня

Жіночі практики «Цигун-інтенсив»

На заході учасники розбиратимуть теми:

Що таке енергія (ци)

Що впливає на стан жіночого здоров’я

Точки омолодження і довголіття

Енергетичні масажи обличчя

Практика активації ци

Попередження мастопатії і опускання органів тазу

Збільшення гендерної привабливості

Вартість інтенсиву 850 грн.

Бронювання місця – тел. 0950362465.

Час: 9:00-16:00.

Локація: вул. Фединця, 43.

Вистава Закарпатського облмуздрамтеатру «Бременські музиканти» за казкою братів Грімм

Це подорож у чарівне королівство, в якому розгортається історія кохання, дружби та вірності своїм бажанням.

Режисер – Олександр Саркісьянц.

Художниця-постановниця – Людмила Бєлая.

Балетмейстер-постановник – Тарас Гамага.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. І. Чендея, 12)

Благодійний захід на підтримку ЗСУ «Карпатські смаки свободи»

Організатори – ГО «Волелюбні» – обіцяють затишну локацію, гарний настрій, щирі посмішки, море енергії та можливість дізнатися щось нове про Закарпаття. Це чудова нагода зустріти старих друзів, познайомитися з новими і допомогти ЗСУ своїми донатами.

Час: 14:00.

Локація: по. Шандора Петефі

Представництво ЄС в Україні запрошує на виставку мистецьких робіт учасників артрезиденції

В Ужгороді представлять унікальну виставку робіт митців — як українських, так і з країн ЄС.

Це яскрава кульмінація артрезиденції «ЄС-Україна: стійкий взаємозв’язок, єдина спадщина, спільне майбутнє», що відбувалась в Ужгороді з 16 вересня. 10 митців з ЄС і 10 представників українського мистецького середовища покажуть свої роботи, які створили в групах у межах Резиденції.

Реєструйтеся за посиланням.

Запрошують всіх насолодитися розмаїттям сучасних стилів, технік та ідей і водночас переконатися, що Україна та ЄС мають багатий спільний досвід та майбутнє.

Артрезиденція є частиною проєкту «Культурна дипломатія: Україна-ЄС 2023—2024», що фінансується Представництвом Європейського Союзу в Україні.

Час: 15:00.

Локація: артпростір «Ліс» (вул. Фединця, 37).

Зустріч жіночого кола на тему «Ментальне та фізичне здоровʼя»

На вас чекає:

– Лекція від спеціаліста з Києва про ментальне здоровʼя та техніки для покращення самопочуття.

– Тестування на наявність внутрішніх упереджень і практики для звільнення від них.

– Дегустація корисної їжі від українського бренду.

– Можливість отримати відповіді на свої питання за допомогою карт таро.

Вартість участі – 400 грн, а якщо запросите подругу, для вас обох вартість складе по 350 грн.

Час: 17:30.

Локація: пл. Шандора Петефі, 47, коворкінг BusinessProstir.

Запис у @daryna_volkovaaa.

Вистава «8 люблячих жінок» Закарпатського облмуздрамтеатру в постановці київського режисера Віталія Семенцова

Цією виставою Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв відкриває новий 79 театральний сезон.

Вистава – детектив, сповнений абсурду і вишуканого гумору.

Сценографія та костюми – з.д.м. України Емма Зайцева.

Пластичні номери – Наталія Немеш-Фечо.

Звуковий монтаж – Ігор Тимко.

Асистентка режисера – Лора Волковська.

Для Вас гратимуть: заслужена артистка України Наталія Засухіна, Катерина Якубик-Гамага, Олена Моргаєва-Бабука, Наталія ФЕЧО, Лора ВОЛКОВСЬКА, Яна Богомолова, Елеонора Ліпунова, Діана Вишнева.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. І. Чендея, 12).

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут . А з нас — кавіль!

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Костянтин Черкай

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.