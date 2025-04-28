Виставка живопису як паралель до Шекспірівських днів пройде в Ужгороді

Виставка «Квітень в квадраті. Grreensleeves» відкриється у Художньому музеї ім.Й.Бокшая у середу, 30 квітня. Свої роботи презентують чотири художниці: Юлія Єгорова-Рогова, Олена Аляб’єва, Естер Франчук та Марія Ващенко.

— Щороку 26 квітня, на день народження Шекспіра в британському місті Стретфорд-на-Ейвоні проходять святкування, до яких долучаються різні театри світу, — пояснила Varosh Юлія Єгорова. — Торік наш театр переселенців “УЖіК” гастролював у Британії і з аншлагом показали ти вистави в тому числі і в Стретфорд-на-Ейвоні. Там ми отримали як подарунок від королівської кампанії прапор RSC, Royal Shakespeare Company. Тоді одна з почесних для нас подій – це було можливість брати участь у відборі костюмів для колекції, що буде представлена в музеї костюмів з вистави “Короля Ліра”. Цей відбір був присвячений нашому приїзду. І ці костюми вони презентували тепер, 26 квітня в рамках шекспірівського дня народження разом з коротким фільмом про наше перебування там і про долю акторів. Ми, своєю чергою, хочемо теж показати цей короткий фільм на відкритті нашої виставки в Художньому музеї.

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Ця виставка — свого роду зв’язок між двома театрами і назва виставки — Grreensleeves — теж елемент цього зв’язку. Зі слів художниці, це одна з відомих і популярних англійських народних пісень, відома з XVI століття. Вона двічі згадується Вільямом Шекспіром.

Зі слів Юлії Єгорової-Рогової, ця виставка планувалася вже давно, хотілось також живописно поєднати художниць-переселенок, про яких ужгородці знають небагато. Олена Аляб’єва наразі відома ужгородцям як акторка театру “УЖіК” (Блазень), втім її серія чорно-білих малюнків виставлялась на початку війни у Нью-Йорку. Марія Ващенко — переселенка з Харкова, яка фактично з-під обломків забирала свою колекцію, яка мала до початку війни їхати в Люксембург в галерею Fine Art.

— Вона фактично спасла цю колекцію і тепер вона частково буде показана в галереї Бокшая, там є навіть подряпини від уламків та слідів бомбардувань…, — каже Юлія Єгорова-Рогова. — Четверта наша художниця — Естер Франчук — уже має світове ім’я, вона одеситка, яка після кількох років життя і роботи за кордоном повернулася в Ужгород.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Юлією Єгоровою

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