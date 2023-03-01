У новій виставковій залі Ужгорода відкрилась експозиція творів Ангеліни Турак

Виставка живопису та декоративних писанок Ангеліни Турак відкрилась в Угорському домі, що на вулиці Мукачівській, 54 в Ужгороді. Тут почала діяти невеличка виставкова зала і експозиція творів Ангеліни Турак — перша, чиї роботи презентуються ужгородцям.

На виставці представлені 16 картин та 6 декоративних писанок відомої ужгородки, майже всі вони присвячені природі краю — пейзажі, натюрморти та краєвиди Карпат. Сама мисткиня, на жаль, не змогла бути присутня на виставці через стан здоров’я. Про її творчість розповів гостям голова Демократичної спілки угорців України Ласло Зубанич.

Відвідати виставку можна буде щодня, крім вихідних, із 10.00 до 15.00 (за київським часом) до кінця березня.

Varosh,

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