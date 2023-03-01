Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

У новій виставковій залі Ужгорода відкрилась експозиція творів Ангеліни Турак

1 Березня 2023 37

Виставка живопису та декоративних писанок Ангеліни Турак відкрилась в Угорському домі, що на вулиці Мукачівській, 54 в Ужгороді. Тут почала діяти невеличка виставкова зала і експозиція творів Ангеліни Турак — перша, чиї роботи презентуються ужгородцям.

Turak3

На виставці представлені 16 картин та 6 декоративних писанок відомої ужгородки, майже всі вони присвячені природі краю — пейзажі, натюрморти та краєвиди Карпат. Сама мисткиня, на жаль, не змогла бути присутня на виставці через стан здоров’я. Про її творчість розповів гостям голова Демократичної спілки угорців України Ласло Зубанич.

Turak2

Відвідати виставку можна буде щодня, крім вихідних, із 10.00 до 15.00 (за київським часом) до кінця березня.

Varosh,

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — FacebookInstagram та Тelegram.

0 #

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Прийом заяв на зарахування до 1 класу почався у школах Закарпаття

За популяризацію української мови. Професорка УжНУ Галина Шумицька стала лауреаткою премії ім. Нитченка

Понад 100 тисяч гривень зібрали в Ужгороді на виставці художниці Оксани Брензович. Гроші спрямовано на купівлю швидкої для ЗСУ

Біля ясена Масарика в Ужгороді відреставрували лавицю