Виставка “Сакура Contemporary” пройде в Ужгороді в рамках СакураФесту

В рамках фестивалю СакураФест, який 4-6 квітня пройде в Ужгороді, пройде виставка живопису “Сакура Contemporary”. 11 художників у різних локаціях міста через живопис та графіку презентують своє бачення цвітіння сакури. Створили цей мистецький проєкт, щоб показати сакуру небанально, адже сакура — це не просто дерево, це стан душі, розповіли Varosh куратори виставки Олександр та Іванна Войтовичі.

Сакура в рік мистецького туризму

Фестиваль “Сакура Фест”, нагадаємо, буде присвячений року мистецького туризму на Закарпатті. До того ж Ужгород — це один з мистецьких центрів України, тут багато митців, і тема тієї ж сакури може бути висвітлена нестандартно, каже Олександр Войтович:

— Для ужгородця, можливо, сакура — не така вже й дивина, як для приїжджих. Ми створили таке розуміння, що сакура втілює стан душі, філософію споглядання, експресію кольору, символ швидкоплинності життя та краси моменту. І кожний художник бачить у цій сакурі своє і переосмислює її образ, трансформуючи його в живопис, графіку. Тобто, сакура – це контемпорарі, такий, свого роду, простір експериментів, пошуків та натхнення. І, відповідно, це діалог між традиціями і сучасністю, інтуїтивним, і концептуальним, особистим і загальним.

Така виставка — свого роду пілотний варіант мистецького експерименту на тему сакури, каже подружжя. Якщо вона буде цікавою і відбудеться на певному емоційному, позитивному моменті, то наступний рік можна до нього підійти, масштабніше, додала Іванка Войтович.

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На виставці свої роботи представлять Іванка Войтович, Олександр Войтович, Надія Боднар-Дідик, Іван Дідик, Олена Дерда, Віктор Дерда, Наталія Мирончук-Дідик, Наталія Борецька-Грабар, Оксана Брензович, Юрій Дикун, Тетяна Головей-Лошак.

Організатори Сакура Фесту — команди ГО “Творчі волонтери Ужгорода” та “Руху підтримки закарпатських військових” — організували проведення цієї виставки у форматі квесту.

Виставка і квест-карти

— Ми придумали, що це буде виставка-квест і картини будуть розміщені по різних закладах центральної частини міста — розповіла Varosh одна з організаторок фесту Юлія Дуб. — На трьох точках фесту (на самому ярмарку, в артпросторі “Ліс” та на Гойди, 8) відвідувачі зможуть придбати листівку, яка є квест-картою з відмітками усіх цих закладів, де будуть знаходитись картини.

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Крім опису закладу на карті буде актуальна для туристів інформація: де поїсти, де випити каву, де випити вина, де посидіти з сім’єю і так далі. Механіка така, що людина купує листівку, приходить в заклад, дивиться картину, показує листівку, фотографується з картиною, тегає заклад і їй у закладі дають наліпку, мініатюру цієї картини. І таким чином людина собі в цій квест-карті фактично може зібрати всю виставку Сакура Contemporary. Відтак, вона залишиться на згадку, на пам’ять як сувенір про Сакуру Фест. І крім того людина стане учасником розіграшу-призу.

— Ми розраховуємо, що в людей будуть такі теплі спогади і вони, коли приїжджатимуть знову в Ужгород, і заклад там це чудова реклама, і місто як така інтерактивна подія, якої ще в принципі мені здається не було і це щось таке абсолютно новий формат.

Виставка “Сакура Contemporary” проходитиме на різних локаціях міста впродовж 4-6 квітня, але переглянути роботи можна буде ще і в мистецькій галереї подружжя Войтовичів, у Voyt Art Gallery.

Нагадаємо, фестиваль СакураФест буде благодійним, організатори поставили за мету зібрати півмільйона гривень на потреби війська.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Іванкою Войтович

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