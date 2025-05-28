Виставка живопису від Харківської академії дизайну і мистецтв “Щастя в квадраті” відкриється в Ужгородському скансені. В рамках проєкту 34 художники, вихованці кафедри монументального живопису Харківської державної академії дизайну і мистецтв, впродовж ковідного 2020 року візуалізували своє відчуття щастя в умовах пандемії на полотні формату 1 кв.м. Це і дало назву проєкту, каже куратор проєкту Євген Котляр.

“Цей проєкт об’єднав індивідуальні візії щастя у колективний феномен, став мистецьким дослідженням його психологічної, емоційної та соціальної природи. Він відкриває для глядача певний механізм виходу з кризи та наштовхує на пошуки своєї формули щастя”, — каже він.

Малюнки згруповані в чотири блоки, і унаочнюють певні модуси споглядання і візуалізації образів щастя, віддзеркалили його онтологічну природу в різних фазах розвитку: від очікування («Натхнення»), споглядання («Невагомість»), отримання («Набуття») до трансформації («Трансгресія»).

Під час війни кілька квадратів щастя було втрачено, вони залишилися тільки в електронному і друкованому форматах, як історія та свідчення випробувань.

Упродовж 2023-2025 року виставковий проєкт мандрував сходом України, його бачили на виставкових майданчиках, в публічних просторах і музеях Харкова, Ніжина, Глухова, Дніпра і Охтирки. Виставка в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту поєднує два географічних полюси України – Харків і Ужгород символічним зв’язком, — йдеться в анонсі виставки.

Відкриття анонсують на четвер, 29 травня на 13:00 у виставковій залі Закарпатського музею народної архітектури та побуту, (вул. Капітульна 33а) і триватиме до 9 червня.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне/скрин робіт художників

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