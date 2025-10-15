Виставка пам’яті Петра Шолтеса відкрилась у галереї “Ужгород”

У виставковому залі галереї “Ужгород” відкрилась виставка пам’яті художника Петра Шолтеса. Майже 50 картин з колекції родини можна буде переглянути впродовж двох тижнів, розповів Varosh син художника, письменник Банди Шолтес.

— Через якийсь час, коли ми з мамою трохи прийшли до тями після смерті батька, вона сказала, що хоче організувати виставку на його пам’ять. Йому в цьому році мало бути 80 років, — розповів Банди Шолтес. — Голова Спілки художників Борис Кузьма підтримав цю ідею, тож 14 жовтня ми відкрили виставку.

Попередньо планували експонувати живопис і графіку Петра Шолтеса, але виставковий зал не вмістив усіх робіт, тому зосередились тільки на живописі. Відтак, показали картини від 80-х до буквально останніх років життя художника: це пейзажі, натюрморти, міські пейзажі Ужгорода, портрети. Багато полотен ніколи не виставлялись на загал.

Особливою картиною на виставці є портрет 3-річного Петра Шолтеса, робота 1948 року, яку написав художник Ожват. Зі слів Банди Шолтеса, ця картина ніколи не була на виставці, це сімейна реліквія: “Її мало хто бачив, тільки ті, хто бував у нас вдома, а зараз вона доступна і на виставці”.

Хто такий Петро Шолтес

Петро Людвигович Шолтес (1945-2025) — ужгородський художник, член Національної спілки художників України, член Спілки художників угорської інтелігенції імені Мігая Мункачі, лауреат премії імені Й. Бокшая та А. Ерделі. Твори митця зберігаються у приватних колекціях і галереях багатьох країн світу — Чехії, Німеччини, Угорщини, Польщі, Італії, Ізраїлю, США.

Петро Шолтес народився 14 жовтня 1945 року в місті Ужгород. З 1987 року брав участь у художніх виставках, провів близько двох десятків персональних експозицій в Україні та Угорщині. Нагороджений почесними грамотами та відзнаками, зокрема Срібним Хрестом Заслуг від Уряду Угорщини, медаллю імені Мігая Мункачі за активну творчу діяльність і високопрофесійну майстерність. Є лауреатом міжнародної премії імені Шимона Голлоші та обласної премії імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Тетяни Клим-Кашуби

