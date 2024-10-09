Виставка “Книга-фест” відбудеться в Ужгороді

Традиційна літературна виставка «Книга-фест» пройде в обласному центрі Закарпаття 18 жовтня.

На виставці, що проходитиме у галереї “Ужгород” з 10:00 до 18:00 години, представлять книжкові новинки закарпатських письменників, що вийшли у видавництвах краю за останній рік. Також наразі до організаторів надійшли пропозиції долучитися до заходу від 2 видавництв з-поза меж області, розповіла у коментарі Varosh заступниця начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю Департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій Закарпатської ОДА Марина Марковці-Чепа.

Впродовж дня відвідувачі виставки матимуть змогу ознайомитися із літературними новинками, придбати книги, що припадуть до душі, поспілкуватися з авторами й отримати від них автографи.

«Книга-фест» стала своєрідним продовженням заходу «Книжковий Миколай», який ми проводили з 2000 року. Наразі можемо точно говорити, що цьогорічними учасниками виставки стануть Галина Малик, Мирослав Дочинець, Олександр Гаврош», – розповіла завідувачка відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів Закарпатської обласної бібліотеки ім. Ф. Потушняка Надія Яблонська.

Також в ході виставки відбудеться низка презентації книжкових новинок. Зокрема, відвідувачі зможуть познайомитися з книгою, написаною і виданою за власний кошт чинним військовим.

«Книжку презентуватиме Василь Густі. Можливо, буде присутній і автор, який нині перебуває тут у нас на відновленні. Поки автора й власне книгу тримаємо в секреті, але вийшла вона у закарпатському видавництві РІК-У. Книга практично не редагувалася, вона емоційна, написана людиною, яка до цього ніколи не писала, але має доволі непогані відгуки від літературознавців», – сказала Марина Марковці-Чепа.

Впродовж виставки проводитиметься збір коштів для закупівлі FPV-дрона для військових.

Окрім власне виставки, в межах заходу також відбувається конкурс на найкращу книгу з представлених у кількох номінаціях. Цього разу журі обиратиме кращі книги не власне на виставці, а впродовж тижня по її завершенню. Результати оголосять 25 жовтня, у день написання Радіодиктанту національної єдності, до Дня української писемності та мови.

Переможців за підсумками «Книга-фесту» обиратимуть у кількох номінаціях:

літературно-художнє видання (окремо в номінаціях «проза» та «поезія»;

наукове видання;

видання публіцистики;

образотворче видання;

видання з мистецтвознавства;

видання для дітей;

“Животворне минуле”;

туризм і рекреація;

краще перекладне видання

кращий книжковий редактор;

кращий графічний редактор;

гран-прі “Фест-книга» (переможця визначають члени журі з-поміж всіх книг, поданих на конкурс).

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Закарпатська ОВА

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