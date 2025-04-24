Виставка ікон, вечорниці та концерт Баха: афіша подій в Ужгороді 25-27 квітня

Місто поступово приходить до тями після сакурового шалу та після Великодня і пропонує нам наступний оберемок цікавих подій. Подій дуже різних і тут кожен знайде собі дозвілля до смаку.

Нагадаємо, що в п’ятницю на площі Театральній до 15:00 пройде акція “Містечко здоров’я”: охочих безкоштовно вакцинуватимуть від ряду інфекційних хвороб. А впродовж суботи-неділі в Ужгородському замку триватиме фестиваль з кельтським корінням у поєднанні із закарпатськими традиціями “Бельтайн“.

Наша афіша постійно доповнюється, тому, якщо ми про щось не згадали — пишіть нам!

11 подій весни, на які варто піти в Ужгороді

25 квітня (п’ятниця)

Виставка ікон

На виставку ікон «Бо ти моя надія, Господи» (Пс. 71,5) запрошують охочих до Резиденції Мукачівських єпископів (нижній виставковий зал, пл. Андрея Бачинського, 1).

На виставці експонуватимуться три ікони з фондової збірки Закарпатського музею народної архітектури та побуту – «Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста», «Помісні святі», «Святий первомученик і архідиякон Стефан».

Відкриття — о 12.00. Виставка триватиме до 10 червня.

“Молодіжні вечорниці” №11

У читальній залі обласної бібліотеки молоді поети та поетки міста читатимуть свої твори, відчути додаткове натхнення можна буде під час музичних виступів гостей.

“Молодіжні вечорниці” — спільна творча ініціатива команд ТатоНub та УжМолРади, яку проводять, аби створити додаткові умови для підтримки розвитку потенціалу творчої молоді Ужгорода та збільшення їх участі в процесах прийняття рішень в житті громади.

Тривалість: 18:00 – 19:00.

Концерт “Йоганн Себастьян Бах”

До 340 років від Дня народження композитора хор Cantus запрошує на другу частину концерту. В програмі – арії, хорали та фрагменти з Меси сі-мінор. Гостей запрошують до Художнього музею ім.Й.Бокшая, початок о 18:00.

26 квітня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Жіночий бранч «Смак життя»

Духовні наставниці Ірина Намʼяк і Альона Корягіна запрошують на спілкування про радість, енергію та натхнення до ресторану White Hills Hotel SPA&Sport (Ужгород, провулок Мисливський 7).

Тривалість — 11:00-13:00. Вартість 700 грн.

Екскурсійно-анімаційний тур Ужгородом

ГО “Щасливі діти” запрошуємо діток військовослужбовців (7-9 років) на чергову активність – одноденний екскурсійно-анімаційний тур Ужгородом.

У програмі: анімаційно-розважальна програма «Тимбілдинг й лазертаг пригоди»; екскурсія-пригода «У світі екзотичних тварин»: будемо знайомитися з мешканцями екзотаріуму «Акваріум», долатимемо страхи й упередження; творчий майстер-клас з розмальовуванням футболок власними авторськими принтами; пізнавальна краєзнавча квест-екскурсія в Ужгородському Скансені.

Тривалість — з 10:00 до 18:00. Безкоштовно! Реєстрація за посиланням.

Весняна толока на кладовищі на Капушанській 3.0

Ужгородців запрошують на післявеликоднє продовження толоки на кладовищі по вул. Капушанській. Прибиратимуть з 9:30 до 14:30, можна долучитися на будь-якому етапі на скільки завгодно часу. Загалом на прибирання просять брати з собою рукавички, щільний одяг, закрите взуття, головний убір, секатори, чи інший інструмент (а хто візьме косарку/тример – того пригостимо кавою), перекус, водичку та велике бажання допомогти і зберегти цю зелену зону.

“Наша мета – показати не тільки словами, а і діями, що громаді міста важливо не втратити той Ужгород, який ми знаємо і любимо”, — кажуть ініціатори акції з групи “Міські дерева Ужгород”.

Нагадаємо, перші дві толоки пройшли 29 березня та 12 квітня.

Вистава-стендап “Світчер”

Донецький академічний обласний драматичний театр, м.Маріуполь запрошує на нову виставу за п’єсою Ніни Захоженко “Світчер”.

“«Світчер» — це відверте та влучне джаз-кабаре від Донецького обласного драматичного театру з Маріуполя. Приходьте, бо ми готові поговорити з вами про справжнє життя, а отже: поспівати, поприколюватися, згадати всіх-всіх колишніх роботодавців та інших персонажів”, — запрошують актори.

Виставу позиціонують як перший театральний СТЕНДАП про пошуки себе в цьому світі.

Початок о 18:00, театр ляльок “Бавка”.

Вистава «Same time, next year»

П’єса «Same time, next year» («Наступного року в цей же час») американського драматурга та сценариста Бернарда Слейда, володаря премії «Оскар», — класика сучасної драматургії. Це щемка, зворушлива історія про стосунки між двома людьми, які бачаться лише раз на рік — у тому самому місці, в той самий час.

Вперше у ролі Джорджа — Любомир Геляс!

На виставу запрошують до Закарпатського муздрамтеатру запрошують на 19:00.

27 квітня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

Вистава “Бременські музиканти”

На музичну казку за твором Братів Грім запрошують малечу до музично-драматичного театру. “Бременських музикантів” показують для глядачів вже 10-й рік поспіль. На сцені був задіяний майже весь акторський склад.⠀

Вистава про те, як Трубадур закохався у Принцесу. Він звичайний хлопчина вона Принцеса. Батько Принцеси, Король, він проти того, щоб вони були разом. І тому він шукає шляхи для того, щоб із нею зблизитись. Але допомагає їм Шут. Він випускає Принцесу з замку. І Король наймає Детектива, щоб її знайти.

Початок о 12:00.

Презентація книги “Розбійник Пинтя у Заклятому місті”

В книгарні “Є” (прс. Свободи, 40) відбудеться презентація книги Олександра Гавроша “Розбійник Пинтя у Заклятому місті”. Презентація стане першою зустріччю Підліткового книжково-розмовного клубу «НевгаМОВНІ».

Цікавим доповненням події стане воркшоп із виготовлення закладинки від ініціаторки організації клубу Антоніни Богданової. Модеруватиме розмову з автором Світлана Тодер.

Початок о 15:00.

Кохання у рожевому місті

До книгарні Vivat (пл.Шандора Петефі, 2) запрошують на обговорення книжки «Якби міста вміли говорити» Тетяни Бондарчук — історії, що перенесе у світ японської естетики, складних виборів та кохання.

“Що може бути кращим за книжку й квітучу весну? — питають організатори. — Хіба що обговорення книжки у місті, яке потопає у рожевому цвітінні! У цей особливий період книгарня Vivat запрошує вас на подію, де зустрінуться Ужгород, Кіото й історія про кохання, яке не знає кордонів”.

На гостей чекає розіграш подарункового боксу від партнерів книгарні серед учасників заходу, дослідження японських символів, звичаїв та традицій, описаних у книзі, тематичні ігри, натхнення й атмосфера цвітіння сакур.

Модераторка заходу: Марина Ніколаєва, авторка блогу “Видимі книги”. Початок о 15:00. Вхід вільний за попередньою реєстрацією.

Вистава “Косметика ворога”

Донецький академічний обласний драматичний театр, м.Маріуполь — в Ужгороді запрошує на виставу-психологічний трилер за п’єсою Амелі Нотомб.

У галасливому аеропорті, де люди метушаться в очікуванні своїх рейсів, зустрічаються двоє: Ангюст і загадковий незнайомець Текстор Тексель. Затримка рейсу змушує їх провести час разом, і між ними зав’язується розмова. Спершу це здається випадковою бесідою, згодом вона швидко перетворюється на глибокий і напружений діалог, що відкриває темні таємниці їхнього минулого.

На виставу запрошують до театру ляльок “Бавка” на 18:00.

“Кайдашева сім’я”

Ужгородців і не тільки запрошують на другий премʼєрний показ вистави «Кайдашева сім’я» — динамічне, сучасне прочитання класики, яке не залишить байдужим.

Початок о 18:00.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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